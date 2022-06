Hery Kattwinkel apoiará Tarcísio para o governo de SP 

Advogado e ex-vereador, Hery é pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade.

Pré-candidato, a deputado estadual, Hery Kattwinkel (Solidariedade), mostrou recentemente em um episódio de seu PodCast, que é apoiador da pré-candidatura à governador do Estado de São Paulo, Tarcísio (Republicanos), fazendo oposição à candidatura do PSDB no interior de São Paulo.

Com mais de 15 mil votos na última eleição, onde concorreu à prefeitura de Votuporanga, Hery, se tornou um nome forte na cidade, tendo em vista que segue na oposição ao atual governo municipal, e referência aos apelos da população, principalmente, no atendimento de denúncias.

Ao manifestar apoio ao pré-candidato Tarcísio nas próximas eleições, Hery se opõe a indicação natural do PSDB que é o atual governador Rodrigo Garcia.

Aos 36 anos, Kattwinkel, passou a ser uma nova liderança em Votuporanga e região, enfrentando diariamente a atual e consolidada frente tucana no Noroeste Paulista.

Com apoiadores que visam o mesmo objetivo, Hery, acredita que a união de vários partidos e lideranças é o caminho para a retirada do monopólio tucano pincipalmente em nossa região. “A união entre propósitos e lealdade pode levar adiante a política de uma forma justa para a população”, comenta.

Fazendo parte do Solidariedade, Hery Kattwinkel, possui a liberdade do próprio partido para manifestar seu apoio e preferência por quem julgar mais apto para governar o Estado e o País, bem como para sua região. “Eu só iria para o partido que me desse a liberdade de escolher, caso contrário, não estaria lá, uma vez que não tenho cabresto de ninguém, tendo independência para atuar em sua região”, afirma.