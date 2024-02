Hérnia de disco e dor na lombar são as principais causas de afastamento do trabalho

Sedentarismo e má postura são os dois fatores mais importantes associados às lesões na coluna, aponta o Prof. Dr. Alceu Chueire, chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia do HB de Rio Preto.

Mais de 2,5 milhões de brasileiros foram afastados do trabalho por razões de saúde em 2023, segundo o Ministério da Previdência Social. A hérnia de disco foi a principal causa, seguida da dor na lombar.

Sedentarismo e má postura são os dois fatores mais importantes associados às lesões na coluna, aponta o Prof. Dr. Alceu Chueire, chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Base de Rio Preto.

A lista das dez doenças mais recorrentes tem predominância de problemas osteoarticulares, que são os distúrbios articulares, ósses o musculares, como leões no ombro, tendinites e lesão do punho, além de dores na lombar e diferentes hérnias.

“Essas disfunções têm como causa predisposição genética, mas também, em grande parte, a adoção de posições inadequadas no desempenho do trabalho, falta de ergonomia e exposição a cargas exageradas”, afirma Dr. Alceu Chueire, que é também professor livre docente da Famerp – Faculdade de Medicina de Rio Preto.

A hérnia de disco (transtorno do disco lombar foi responsável por 51.453 concessões de benefícios em afastamento do trabalho pelo Ministério da Previdência Social, em 2023. A segundo maior causa foi a dor na lombar (46.964 concessões).

Considerando as 10 principais causas de afastamento, que resultaram em 370 mil concessões pelo Ministério, a hérnia de disco responde por 13,8% deste total. Já a dor na lombar, por 12,6%.

Ao contrário do que muitos pensam, a hérnia de disco atinge a população mais jovem, principalmente entre 20 e 40 anos, faixa etária em fase produtiva.

Dr. Alceu Chueire responde perguntas sobre a hérnia de disco.

O que é a hérnia de disco?

Dr. Alceu Chueire – O disco intervertebral tem no seu interior um núcleo gelatinoso (núcleo pulposo) e, por um mecanismo compressivo (pegar peso), ele sai e comprime a medula vertebral ou uma raiz nervosa. Com a idade ocorre um enfraquecimento do anel fibroso, que mantém o núcleo no interior do disco, ele se rompe e sai comprimindo a raiz nervosa. A hérnia de disco comprime uma ou mais raízes nervosas que originam o nervo ciático, causando a dor lombar com irradiação pelas nádegas, parte posterior da coxa, face lateral da perna e pé.

Quais os tipos de hérnias de disco?

Dr. Alceu Chueire – As hérnias de disco classificam-se de acordo com sua localização na coluna vertebral. Podem ser cervicais, torácicas e lombares. Devido a maior solicitação durante os movimentos, as hérnias mais comuns são as lombares e as cervicais.

Hérnia de disco cervical – pode comprimir a medula ou a raiz nervosa, ocasionando dor cervical irradiada para o membro superior, chamada cervicobraquialgia. A compressão nervosa pode ser sensitiva ou motora. A primeira dói e altera a sensibilidade com queimação ou adormecimento. A motora dói e causa perda da força dos movimentos.

Hérnia de disco lombar – comprime e inflama uma raiz nervosa, podendo ainda causar dores nas nádegas e nas pernas. Sintomas de hérnia de disco.

Quais os sintomas das hérnias de disco?

Dr. Alceu Chueire – O principal sintoma da hérnia de disco lombar é dor intensa forte na parte da perna onde a raiz nervosa afetada. Em compressões mais significativas pode haver perda de força nos músculos afetados e dores na região lombar e nas nádegas.

No caso da hérnia de disco cervical, as dores normalmente são concentradas nas regiões do pescoço e da nuca. O paciente ainda pode ter dificuldade para movimentar pescoço e braços e experimentar fraqueza e formigamento nos braços, mãos e dedos.

Quais as causas da hérnia de disco?

Dr. Alceu Chueire – Em alguns casos, a predisposição genética pode ser a principal causa, porém, fatores ambientais também podem aumentar as chances de tê-la. Entre os fatores estão o sedentarismo, tabagismo, excesso de peso corporal e hábito de carregar muito peso sem preparo da coluna.

Qual o tratamento da hérnia de disco?

Dr. Alceu Chueire – Na maioria dos casos, ela é tratada por meio de fisioterapia e uso de medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e remédios para dor neuropática.

O tratamento pode envolver também a realização da endoscopia, procedimento minimamente invasivo, em que o médico realiza incisão de 1 centímetro, após anestesia local.

Caso o paciente não melhore com medicamentos e fisioterapia, indica-se a cirurgia minimamente invasiva, na qual se remove o pedaço do disco que comprime e inflama a raiz nervosa. Em situações raríssimas, é necessária cirurgia mais complexa, com uso de parafusos ou outros implantes.