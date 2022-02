Hemocentro e Hemonúcleo do Interior de SP convocam doadores para abastecerem estoques de sangue no Carnaval

As entidades estão operando com estoque abaixo do ideal desde o início do ano. Devido a pandemia, o fluxo de doadores diminuiu em 80% e durante esta época os estoques podem atingir níveis ainda mais críticos. Por isso, as unidades fazem o apelo aos doadores para que aproveitem os dias de folga para doarem sangue.

O Hemocentro de São José do Rio Preto/SP e o Hemonúcleo de Catanduva/SP estão convocando os doadores para abastecerem os estoques de sangue durante o Carnaval. As unidades só estarão fechadas na terça-feira, 01 de março, feriado de Carnaval; nos demais dias, funcionarão normalmente, das 07h às 13h.

As entidades estão operando com estoque abaixo do ideal desde o início do ano. Devido a pandemia, o fluxo de doadores diminuiu em 80% e durante esta época os estoques podem atingir níveis ainda mais críticos. Por isso, as unidades fazem o apelo aos doadores para que aproveitem os dias de folga para doarem sangue.

O Hemocentro e o Hemonúcelo são responsáveis pelo abastecimento de 39 instituições das regiões de São José do Rio Preto/SP e Catanduva/SP. “As bolsas de sangue são utilizadas para atender vítimas de acidentes graves, transfusões de pacientes diagnosticados com Covid-19, pessoas que necessitam de cirurgias e pacientes com doenças graves que passam por situações nas quais o organismo não produz as células sanguíneas necessárias como, por exemplo, leucemia e câncer”, explica Mariana Coltro, enfermeira supervisora do Hemocentro de Rio Preto.

No Brasil, menos de 2% da população é doadora de sangue (o ideal seria ao menos 3% da população), de acordo com o Ministério da Saúde. Homens podem doar de dois em dois meses, não excedendo quatro doações ao ano. Já as mulheres de três em três meses e, no máximo, três doações anuais.

Novidade

Com o objetivo de facilitar o acesso dos doadores, o Hemocentro de São José do Rio Preto/SP está disponibilizando vagas no estacionamento interno do Hospital de Base, totalmente gratuito. Para ter este benefício é muito simples: ao final da doação, o doador deve solicitar ao enfermeiro a Declaração de Comparecimento e entregar na guarita do estacionamento ao sair.

Quem pode doar

– Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade; quem tem menos de 18 deve estar acompanhado de um dos responsáveis legais;

– Estar em boas condições de saúde;

– Pesar no mínimo 50kg;

– Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

– Estar alimentado, por isso evite alimentos gordurosos e após o almoço aguarde 2 horas para doar;

– Apresentar documento original com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou CNH).

Covid-19

– Doadores que apresentaram diagnóstico ou suspeita de coronavírus estão aptos a doar 10 dias após a completa recuperação;

– Doadores assintomáticos com teste positivo estão aptos a doar após 10 dias da data de realização do teste;

– Doadores que tiveram contato com casos positivos de contaminação por coronavírus estão aptos a doar após 7 dias do último contato;

– Doadores que fizeram isolamento voluntário ou por orientação médica estão aptos a doar após o término do tempo de indicação de isolamento.

Vacinas

De acordo com o Ministério da Saúde, as pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 contam com um tempo de inaptidão de:

– Coronavac: 48 horas;

– AstraZeneca/Oxford/Fiocruz: 7 dias

– Pfizer: 7 dias

– Janssen: 7 dias

– Sputnik V: 7 dias

– Covaxin: 48 horas

– Moderna: 7 dias

Agendamento

O Hemocentro e o Hemonúcleo realizam agendamento para doações de sangue por telefone, seguindo as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do governo estadual de São Paulo. A medida é incentivada para evitar aglomerações.

As instituições também recomendam que os doadores com disponibilidade de horário compareçam durante a semana para melhor distribuição dos agendamentos.

Hemocentro – São José do Rio Preto/SP

Av. Jamil Feres Kfouri, nº 80 – Jardim Panorama.

Telefones: (17) 3201-5078 / (17) 3201-5151

Whatsapp: (17) 99623-9985

Horário de Funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 07h às 13h.

Hemonúcleo – Catanduva/SP