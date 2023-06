Hemocentro de Rio Preto pede doações de sangue devido a estoque crítico

Doações caíram devido ao frio e situação é preocupante para todas as tipagens.

Todas as tipagens sanguíneas estão em estado de alerta no Hemocentro de Rio Preto. Na última semana as doações caíram, devido ao frio, situação comum para esta época do ano. A demanda, entretanto, permaneceu a mesma e a instituição precisa que a população volte a doar.

Em média, são necessárias 1.046 bolsas de sangue por semana para suprir as 40 instituições atendidas pelo Hemocentro. A tipagem O- é que tem o estado mais preocupante, pois serve para doação universal. Além dela, os tipos AB+ e AB- também estão em nível crítico.

“As bolsas de sangue são utilizadas em diversos procedimentos, principalmente em casos emergência, como acidentes. Todo mundo pode precisar de sangue em uma situação de urgência e nunca sabemos quando isso pode acontecer, seja com a gente ou com um ente querido”, afirma a coordenadora do setor de captação de doadores, Camila Galvão.

O Hemocentro de Rio Preto fica localizado na Av. Jamil Feres Kfouri, 80 – Jardim Panorama, em Rio Preto. A instituição abre todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, das 7h às 13h. Qualquer pessoa saudável entre 16 e 60 anos pode se tornar doador. Para mais informações e um atendimento mais agilizado, agende sua doação através do telefone (17) 3201-5151.

As doações também podem ser realizadas pelo Hemonucleo de Catanduva, localizado na Rua Treze de Maio, 974 – Centro. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (17) 3522-7722.

“Atendemos mais de 40 hospitais de toda a região. Se o nosso estoque fica baixo, toda a população é afetada. Precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com tipo sanguíneo O-, AB+ e AB-“, finaliza a gerente administrativa do Hemocentro, Carla Martinelli.