Hemocentro de Rio Preto arrecada 94 bolsas no Dia Mundial do Doador de Sangue

Noventa e quatro doações de sangue. Este foi o número de bolsas coletadas pelo Hemocentro de Rio Preto durante a ação do Dia Mundial do Doador de Sangue, realizada na manhã desta quarta-feira (14.jun). O total ficou bem próximo das 100 doações diárias, média ideal para atender à demanda das 40 instituições de saúde da região atendidas pelo Hemocentro.

O evento contou com a participação de diversos grupos, como atletas, treinadores e dirigentes esportivos de Rio Preto e a atlética da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Além disso, um grupo de palhaços da ONG Sorrindo.ong animou os doadores ao longo da manhã.

Segundo a gerente administrativa do Hemocentro, Carla Martinelli, o número é uma vitória, mas pode ser melhorado. “Captamos, diariamente, cerca de 60 bolsas de sangue. Hoje quase alcançamos a meta de 100 doações, por isso, pedimos que a população continue doando todos os dias”, afirma.

Em média, o Hemocentro capta 2.300 bolsas de sangue por mês, que são utilizadas em 40 instituições de Rio Preto e região. Apesar do número alto, a demanda também é grande e, com frequência, a unidade fica em estado de alerta para determinadas tipagens sanguíneas.

“Em uma semana o estoque do Hemocentro muda completamente, principalmente durante o frio, em que as doações caem. Então é essencial que a população continue colaborando”, completa a auxiliar de captação do Hemocentro, Dayane Dias.

O Hemocentro de Rio Preto fica localizado na Av. Jamil Feres Kfouri, 80 – Jardim Panorama, em Rio Preto. A instituição abre todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, das 7h às 13h. Qualquer pessoa saudável entre 16 e 60 anos pode se tornar novo doador. Para mais informações e um atendimento mais agilizado, agende sua doação através do telefone (17) 3201-5151.

Os moradores de Catanduva e região podem realizar a doação no Hemonucleo da cidade, localizado na Rua Treze de Maio, 974 – Centro. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (17) 3522-7722.