Hemocentro de Fernandópolis perde mais de 250 bolsas de sangue após queda de energia durante temporal 

Queda de energia foi registrada na segunda-feira (11) e bolsas de sangue precisaram ser descartadas. Atualmente, todos os tipos sanguíneos estão em falta no hemocentro que atende mais de 50 municípios nas regiões de Votuporanga, Jales e Ilha Solteira.

O Hemocentro de Fernandópolis/SP perdeu mais de 250 bolsas de sangue após uma queda de energia registrada na segunda-feira (11.dez) durante um temporal.

Conforme apurado, as bolsas de sangue saíram da temperatura adequada e precisaram ser descartadas. A situação preocupa a equipe do local, já que, no fim do ano, as doações de sangue caem.

Atualmente, todos os tipos sanguíneos estão em falta no Hemocentro de Fernandópolis, que atende mais de 50 municípios nas regiões de Votuporanga/SP, Jales/SP e Ilha Solteira/SP.

Questionada, a Elektro, concessionária de energia responsável pelo abastecimento na cidade, informou que deslocou funcionários até o prédio do hemocentro e restabeleceu a energia em 50 minutos.

Contudo, informou que o gerador do local funciona parcialmente, mas os colaboradores se mobilizaram para participar de uma campanha de doação.

O hemocentro está localizado anexo ao pronto-socorro da Santa Casa de Fernandópolis, na Rua Simão dos Santos Gomes, 266, bairro Jardim Santista. O local atende de segunda a sábado, das 8h às 17h, e não é necessário agendamento.

Já em Votuporanga, a Unidade de Coleta de Sangue “Dr. Elcio Sanchez Estevez”, fica na Avenida da Saudade, nº 2.603 (Cidade Nova). Interessados em doar sangue ou em realizar o cadastro para doação de medula óssea podem entrar em contato com a Unidade pelo (17) 3423-2986 ou no WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Quem pode doar:

Homens e mulheres com idade a partir de 18 até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Doadores de 16 e 17 anos são aceitos na doação se acompanhados dos pais e/ou responsável legal;

O doador deve estar em boas condições de saúde (sem gripe, resfriado, diarreia ou alergias), sem feridas e/ou machucados pelo corpo ou na boca;

Homens e mulheres que tenham mais de 50 quilos;

Pessoas alimentadas (o doador NÃO deve estar em jejum). Fazer refeições leves e não gordurosas nas últimas quatro horas que antecedem a doação;

Que não tenham ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação;

Que não tenha fumado nas duas horas que antecedem a doação;

Que tenha feito exame de endoscopia há mais de seis meses.

*Com informações do g1