Helicóptero Águia da PM caça ladrões de motocicletas em Votuporanga 

De acordo com informações, um ladrão foi preso e uma motocicleta recuperada; buscas continuam.

Desde as primeiras horas desta quarta-feira (6), uma grande movimentação de policiais militares chama a atenção dos votuporanguenses, inclusive contando com o reforço pelo ar do helicóptero Águia.

De acordo com informações, trata-se de um esforço conjunto para prender integrantes de uma quadrilha de ladrões de motocicletas. Ainda durante a madrugada, dois criminosos roubaram uma motocicleta Honda/Falcon e fugiram. O veículo foi recuperado pela Polícia Militar que prendeu um dos indivíduos; o comparsa adentrou em uma área de mata existente no 6º Distrito Industrial, onde é procurado.

Ainda segundo apurado, os ladrões teriam furtado três motocicletas nos últimos dias, causando prejuízos e transtornos para moradores de Votuporanga e Parisi.