Helicóptero Águia da PM ajuda a combater aglomerações em ranchos de Araçatuba

Depois de constatar irregularidades, equipes que estarão em solo serão acionadas para aplicar multas ao CNPJ do condomínio. O objetivo é punir as pessoas que insistem em desrespeitar as medidas impostas para frear a Covid-19.

O Helicóptero Águia da Polícia Militar vai ajudar a fiscalizar ranchos para evitar aglomerações em Araçatuba/SP. O objetivo é punir as pessoas que insistem em desrespeitar as medidas impostas para frear a Covid-19.

De acordo com a chefe de fiscalização da Prefeitura de Posturas de Araçatuba, Silmara Pace, os trabalhos começarão a ser realizadas neste fim de semana.

Durante a operação, o helicóptero vai sobrevoar ranchos e, caso constate aglomerações, equipes serão acionadas para aplicar multas ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do condomínio. O valor é de R$ 739,55.

“Temos uma equipe na área urbana. As denúncias feitas pela central são repassadas para que as equipes constatem irregularidades. Festas estão sendo paralisadas”, diz Silmara Pace.

Recorde de casos de COVID-19

Na última sexta-feira (20), Araçatuba bateu novo recorde e confirmou 334 casos positivos de coronavírus em 24 horas. O município também registrou oito novas mortes provocadas pela doença.

Atualmente, a cidade acumula 16.085 casos positivos de Covid-19, dos quais 14.098 estão recuperados e 378 vieram a óbito.