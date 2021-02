Helicóptero Águia, da PM, acompanha prisão de homens após perseguição em rodovia

Dupla foi presa com armas de fogo em ação rápida da Polícia Militar em Cedral/SP.

A Polícia Militar de São José do Rio Preto/SP com o apoio do helicóptero Águia prendeu nesta sexta-feira (26) dois homens na Rodovia Washington Luís, no trevo de Cedral/SP.

Segundo a polícia, durante patrulhamento as equipes identificaram o motorista de um carro em atitude suspeita. O condutor não respeitou ordem de parada e fugiu pela rodovia sentido a São Paulo.

Durante a perseguição, os policiais perderam o veículo de vista no trevo do município de Cedral. As equipes acionaram o helicóptero Águia, que durante um voo pela região conseguiu localizar o veículo em uma estrada de terra ao lado de um canavial.

A PM conseguiu prender o motorista e o passageiro na cidade de Uchoa/SP. Com a dupla, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola.

Os suspeitos foram levados para a delegacia de Uchoa/SP, onde permaneceram à disposição da Justiça.

*Com informações do sbtinterior