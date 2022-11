HCM prorroga as inscrições para a 1ª Corrida e Caminhada da Família

O objetivo do evento é arrecadar fundos para customizar o parque de exames da instituição.

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) prorrogou até o dia 30 de novembro as inscrições para a 1ª Corrida e Caminhada da Família do, Edição Especial de Natal. A prova acontecerá no dia 4 de dezembro, no Lago 3 da Represa Municipal, em São José do Rio Preto/SP. O objetivo do evento é arrecadar fundos para customizar o parque de exames da instituição.

“Pensamos em organizar um evento para valorizar a família, a prática de atividade física pelas crianças tendo os pais como exemplo. Associado a isso arrecadarmos recursos que serão revertidos para tornarmos o ambiente hospitalar mais aconchegante e humanizado para nossas crianças, assim diminuindo o impacto psicológico em nossos pequenos”, diz a diretora clínica do HCM, Dra. Marina Catuta Ferreira Neves.

“A customização do parque de exames tornará o ambiente mais lúdico, com temas infantis fazendo com que as crianças se sintam acolhidas neste momento de fragilidade. Um espaço mais adequado ajudará a minimizar o sofrimento e medo na hora do exame. Principalmente na ressonância magnética, quando a criança não precisará ser sedada, já que ela estará mais confortável, em um ambiente acolhedor”, explica o diretor administrativo do HCM, Dr. Antônio Soares Souza.

Serão três percursos de corridas (5km, 10km e Kids) e um de caminhada (5km). A concentração e largada serão na Ponte Estaiada Julio Zacarin e o trajeto será ao longo da Avenida Nadima Dahma.

O valor da inscrição é de R$ 70,00 e cada participante receberá o kit atleta (sacochila em tecido reciclável, camiseta e medalha de participação). A modalidade Kids a inscrição é gratuita.

As inscrições serão feitas acessando o link abaixo:

https://www.runnerbrasil.com.br/Views/Runner/Runner_CalendarioDetalhe.aspx?idEvento=7465

“O dia 4 de dezembro será uma data muito significativa para nós. Além de comemorar a vida, estaremos nos despedindo de 2022. Teremos a corrida e um ambiente bastante agradável para os atletas, adultos e crianças, pois teremos Food Trucks, brinquedos e temas infantis. Será um momento muito propício e especial para todas as famílias. E tudo isso será em prol ao HCM”, finaliza Dr. Antônio.

Sobre o HCM:

O Hospital da Criança e Maternidade, chamado carinhosamente de HCM, nasceu do sonho de alguns médicos, dos rio-pretenses e de toda região, que desejavam um hospital dedicado às crianças e às mães, com alto nível de excelência.

Com mais de 700 colaboradores entre corpo clínico, assistencial e administrativo, na condição de um dos mais modernos e bem estruturados hospitais do Brasil, o HCM é referência em diversas especialidades pediátricas e em obstetrícia, tendo foco no atendimento de alta complexidade, entre os quais, gestação de alto risco e nas áreas de neonatologia, ortopedia, cardiologia, cirurgia cardíaca pediátrica e neurologia.

Em 2014, em seu primeiro ano de funcionando, a maternidade do HCM foi eleita a melhor do Estado de São Paulo.

Com uma estrutura de oito andares, além de térreo e subsolo, com capacidade instalada para 180 leitos, o Hospital da Criança e Maternidade ocupa uma área de 18 mil metros quadrados e integra um dos maiores complexos hospitalares do Estado de São Paulo, que reúne também o Hospital de Base de Rio Preto, o Ambulatório de Especialidades, o Instituto do Câncer, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.