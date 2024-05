HCM de Rio Preto tem superlotação na UTI e na enfermaria

De acordo com os médicos isso se deve ao clima quente e seco, provocando aumento das doenças respiratórias. Unidade de Terapia Intensiva atingiu 105% de ocupação.

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto/SP atingiu 105% de ocupação. Para diminuir a lotação, a unidade adotou um plano de contingência com a criação de mais 10 leitos em caráter emergencial.