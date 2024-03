HCM de Rio Preto realiza cirurgia inédita em bebê ainda no útero da mãe

O procedimento foi feito para corrigir a mielomeningocele, uma malformação na coluna vertebral e/ou da medula espinhal durante a gestação.

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto foi o primeiro hospital do Noroeste Paulista a realizar cirurgia para correção da malformação mielomeningocele em bebê ainda no útero da mãe. A mielomeningocele consiste em um defeito na coluna vertebral e/ou da medula espinhal durante a gestação.

Para o cirurgião fetal do HCM Dr. Gustavo Henrique de Oliveira a realização do procedimento, além de um marco na instituição, é um importante avanço no conhecimento para a equipe médica. “Hoje em dia somente dois centros no país fazem essa técnica de correção minimamente invasiva devido à alta complexidade e necessidade de treinamento intenso e multidisciplinar. Somos os primeiros no noroeste paulista a fazer essa cirurgia. Esse marco histórico mostra que nossa equipe de profissionais está bem capacitada e apta para fazer em ocasiões futuras”, ressaltou.

Dr. Gustavo disse ainda sobre a importância e necessidade desse tipo de cirurgia. “Essa técnica é muito benéfica para as pacientes, pois com essa correção, os bebês têm mais chances de um melhor desenvolvimento neurológico, como também de deambulação, proporcionando uma vida mais adequada ao bebê”, afirmou.

A paciente V.C.C.F. descobriu a malformação ao fazer um ultrassom com 20 semanas de gestação. “Para mim foi um susto. Fiquei com medo e imaginei que pudesse ser bem grave, porque tive outras quatro gestações e nunca tinha passado por isso. Mas agora estou aliviada e esse susto passou. Sou muito grata ao HCM, a todos os profissionais desse hospital, gostei muito de todo o atendimento que recebi”, disse a mãe.

O vice-diretor executivo da Funfarme Dr. Wagner Vicensoto falou da relevância do HCM como centro médico de alta complexidade. “O HCM já é referência em gestação e partos de alta complexidade. Atualmente temos poucos centros de referência no Brasil em cirurgia fetal e estamos empenhados em sermos um, por meio da formação da equipe multisiciplinar, seguindo protocolos rígidos, em um centro especializado como o nosso. Isso garante o assertivo tratamento de patologias fetais para impedir a progressão da doença no bebê, melhoria nas chances de sobrevida da paciente, além de diminuir sequelas para o feto garantindo uma qualidade de vida pós fetal”, disse.

O procedimento durou cerca de três horas e contou com uma equipe multidisciplinar com nove profissionais.

Sobre o HCM

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) é um dos principais centros especializados em pediatria e em obstetrícia no Estado de São Paulo. Em particular, é referência nacional em cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica, gestação de alto risco e medicina de alta complexidade. O HCM reserva 60% dos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), contudo, mensalmente atende percentual muito maior, chegando a 85% do total. O hospital é referência também para pacientes da saúde suplementar (operadoras de saúde) e particulares.

Assim como as demais unidades do complexo hospitalar da Funfarme, o Hospital da Criança e Maternidade é o centro de alta complexidade para mais de 1,4 milhões de habitantes dos 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.