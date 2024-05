HCM de Rio Preto promove jornada que discute ginecologia e obstetrícia

O objetivo da jornada que ocorre nos dias 24 e 25 de maio, sexta-feira e sábado, é a atualização, debate e ampliação de conhecimentos em temas relevantes na ginecologia e obstetrícia, explica Dr. Wagner Vicensoto, Vice-Diretor Executivo da Funfarme.

Nos próximos dias 24 e 25 de maio, sexta-feira e sábado, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) promove a 1ª Jornada de Ginecologia e Obstetrícia. Em sua primeira edição, o evento busca discutir e atualizar profissionais da área de cuidados da maternidade com novas ferramentas, abordagens e técnicas na área da saúde da mulher e da gestante. Podem participar médicos, residentes, alunos, enfermeiros e equipe multidisciplinar.

O objetivo da nossa jornada é a atualização, debate e ampliação de conhecimentos em temas relevantes na ginecologia e obstetrícia, explica Dr. Wagner Vicensoto, Vice-Diretor Executivo da Funfarme.

“Procuramos colocar temas de patologias comuns do dia a dia do consultório, como diabetes gestacional, hipertensão, restrição de crescimento, colo curto, endometriose e menopausa. Enfatizamos também alguns procedimentos realizados em nosso serviço, como cirurgia de correção de Mielomeningocele intra-uterina, cirurgia robótica e temas mais leves, mas muito importantes também, como nutrição e exercício físico na gestação”, diz.

A programação do evento se divide em duas salas, com programação voltada a médicos e a equipe multidisciplinar. Na sala multidisciplinar, serão abordados temas que abrangem todas as especialidades que atendem mulheres e gestantes, explica o médico ginecologista e obstetra, Dr. Fabrício de Freitas.

“Nos temos temas que abrangem fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e que abordam desde uma assistência melhor ao parto, como também patologias, para que esses profissionais possam lidar melhor com intercorrências, como a hemorragia pós-parto. Então, são temas relevantes para os profissionais que trabalham no dia a dia com gestantes”, cita.

Já na sala médica, as palestras serão divididas em dois dias e tratarão de assuntos mais relevantes e mais comuns e presentes no consultório médico que atende a mulher e a gestante. Entre os temas destacados, estão acompanhamento e patologias do pré-natal, diabetes gestacional, anemia, suplementação e atividade física na gestação.

“No consultório ginecológico, abordaremos sobre um tema que é muito relevante hoje, que é o atendimento dentro da diversidade sexual. E também falaremos sobre anticoncepcional, terapia hormonal, climatério. Escolhemos temas realmente selecionados, que estão mais presentes no consultório, para que a gente possa levar o conhecimento e atualizações para os ginecologistas tanto de dentro do hospital, como da rede, para poder oferecer um melhor atendimento para as mulheres da nossa região”, finaliza o especialista.

Durante a jornada, profissionais da Funfarme e de outras instituições do estado de São Paulo, ministrarão as palestras. A vice-diretora administrativa do HCM, Dra. Maria Lúcia Barcelos Veloso, fala sobre a importância do HCM promover essa troca de experiências entre instituições e profissionais e o impacto dessa troca na saúde da região de Rio Preto.

“A importância de realizar essa jornada de discussão entre os profissionais que atendem ginecologia e obstetrícia, não só da parte médica, mas da equipe multidisciplinar, é promover esse momento de encontro, de networking, de discussão entre os profissionais que atendem dentro do hospital e também os que atendem na região. E a partir desse encontro, promover a troca de informações e atualizar os profissionais sobre os protocolos que são recomendados hoje no Brasil para um melhor atendimento dessas pacientes, para que essas atualizações que chegam para os médicos do HCM também cheguem para os profissionais que atendem gestantes e mulheres na rede básica e nas cidades vizinhas”, explica.

Para conferir a programação completa da 1ª Jornada da Ginecologia e Obstetrícia do HCM e participar do evento, os interessados podem acessar o site https://funfarme.iweventos.com.br/evento/jornadago2024 e preencher a ficha de inscrição. Os valores para ouvintes custam entre R$25 e R$200.