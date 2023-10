HCM de Rio Preto promove festa para crianças com câncer

Mais de 60 pessoas, dentre pais, filhos e acompanhantes, foram de trenzinho até o Buffet Drilê Kids, onde tiveram uma tarde diferenciada, com muita interação social, música e comidas típicas de festas infantis.

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) promoveu nesta quarta-feira, 18, uma festa infantil voltada a crianças com câncer atendidas pela instituição. Mais de 60 pessoas, dentre pais, filhos e acompanhantes, foram de trenzinho até o Buffet Drilê Kids, onde tiveram uma tarde diferenciada, com muita interação social, música e comidas típicas de festas infantis.

A ação foi uma parceria entre o setor de oncologia pediátrica da unidade com a oncologia clínica do Hospital de Base (HB) e teve como objetivo devolver a sociabilidade entre as crianças que, muitas vezes, acabam deixando de frequentar a escola e outros meios sociais devido às dificuldades do tratamento.

“A festa foi criada em alusão ao mês das crianças. Pensamos em diversas maneiras de viabilizar essa festa, então tomamos o máximo cuidado com a segurança e saúde dos nossos pacientes. Esse momento de descontração é positivo, inclusive, para o tratamento delas”, afirmou a coordenadora da oncologia pediátrica do HCM, Juliana Cristina Lourenço de Souza.

“Essa é uma oportunidade de elas vivenciarem as experiências da infância, através de brincadeiras e diversão fora do ambiente hospitalar. Os impactos psicológicos de uma ação como essa ajudam, inclusive, no tratamento das crianças. Todos ficaram extremamente felizes – nossa expectativa foi superada”, completou Daniela Barbosa Dias, psicóloga do HCM.