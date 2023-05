HCM de Rio Preto promove dia de beleza em comemoração ao dia das mães

Quinze mães ganharam escova e maquiagem feitas pelo salão Mario Henrique.

Nesta terça-feira, 9, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto promoveu um dia de beleza para as mães de crianças internadas na oncologia e transplante de medula óssea (TMO). A ação foi possível através de uma parceria com o salão de beleza Mário Henrique, que disponibilizou quatro profissionais para fazer escova e maquiagem em comemoração ao dia das mães.

Ao todo, 15 mães foram contempladas com a iniciativa, que durou a manhã toda. A ação busca devolver o autocuidado as mães, que muitas vezes não conseguem separar um tempo para si, já que dedicam a vida aos cuidados dos filhos internados.

“O câncer infantil traz muitas complicações não apenas na vida das crianças, mas também na das mães. Vemos que elas não conseguem separar um tempo para o autocuidado e a ação do HCM busca minimizar parte dos impactos negativos, permitindo a elas um momento de beleza e felicidade”, afirma a psicóloga do HCM, Daniela Barbosa Dias.

Já faz mais de um ano que Patricia Natiane acompanha a filha Valentina, de 4 anos, no HCM. A pequena possui leucemia e, devido a complicações da doença, precisou ficar em observação 24h. Desde então, a mãe não sai do lado dela e a ação do hospital permitiu que Patricia se distraísse em meio a tanta luta.

“É muito bom poder sair da rotina interna, principalmente em algo tão animador como essa ação. É até difícil descrever o sentimento, me sinto bonita, feliz e renovada”, afirma a mãe.

“As ações simbolizam o cuidado do HCM com mães de crianças com câncer e em processo de transplante de medula óssea (TMO). Sabemos o quão difícil é passar por tantas incertezas e as mães estão sempre ali, ao lado dos seus pequenos. É mais uma forma do hospital tentar apoia-las no bem estar físico e também no emocional”, afirma a diretora técnica do HCM, Dra. Fernanda Del Campos Braojos.

Outras ações serão realizadas na instituição

Além desta, outras ações em comemoração ao dia das mães serão realizadas ao longo da semana pela Faculdade Regional de Medicina (Funfarme). Uma seção de cinema especial exibirá o filme ‘Fala sério mãe!’ para colaboradoras mães da fundação nesta quarta, 10.

Ao longo da semana serão distribuídos batons a mães que passam por atendimento no ambulatório do HCM e sacolas de bombons sustentáveis, feitas com material reciclável, no centro cirúrgico. Além disso, pacientes em reabilitação do Instituto Lucy Montoro farão uma apresentação musical na sexta, 12, para as mães que passam em atendimento na instituição.

Por fim, o grupo Operação Alegria fará Contação de História na próxima segunda, 15, às mães do transplante de medula óssea. A ação acompanhará um café da manhã especial, com entrega de lembrancinhas.

“As ações demonstram o cuidado e o carinho que a Funfarme possui pelas mães, enquanto pacientes ou acompanhantes. Sempre as acolhemos da melhor forma possível e aproveitamos a data para intensificar ainda mais essas ações”, finaliza o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares.