HB suspende procedimentos eletivos por causa do coronavírus

A direção do Hospital de Base de São José do Rio Preto decidiu suspender nesta quinta-feira (11) todos os procedimentos eletivos, aqueles que são agendados, por causa da pandemia do coronavírus.

O HB é referência no tratamento contra a Covid-19 na região noroeste paulista. Os procedimentos suspensos são aqueles que utilizem medicamentos de sedação e relaxamento muscular, como cirurgias e exames.

Os pacientes que têm exames e cirurgias marcadas devem consultar o médico ou o hospital para confirmar se terá o procedimento ou se será reagendado para não perder a viagem, já que muitos pacientes são de outras cidades.

A suspensão deve durar pelos próximos dez dias, podendo ser prorrogado. O hospital recebe pacientes de 102 municípios e teme que faltem alguns medicamentos usados para manter os pacientes sedados.

De acordo com o hospital, pacientes com a Covid-19 usam o dobro do medicamento em relação a um paciente sem a Covid.

Hospital de Base de São José do Rio Preto