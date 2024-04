HB renova compromisso com excelência e transparência com recertificação do Selo Doar

O selo representa um compromisso com a transparência e gestão de doações.

Nessa semana, o Hospital de Base (HB) de Rio Preto, um dos principais centros de saúde públicos do Brasil, recebeu a recertificação do Selo Doar. Concedido pelo Instituto Doar, referência em ética e transparência no Terceiro Setor, o selo representa um compromisso com a transparência e gestão de doações.

Esta recertificação é resultado direto do empenho contínuo do Hospital de Base em manter a excelência nos serviços prestados à comunidade, especialmente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta conquista é especialmente significativa para o Departamento de Alianças Estratégicas do Hospital, que se dedica a fortalecer as parcerias e a garantir que cada contribuição seja aplicada de maneira eficaz e transparente. A recertificação não apenas valida a credibilidade junto aos doadores e parceiros, mas também reforça a responsabilidade em garantir que cada recurso seja direcionado para melhorar tangivelmente a qualidade do atendimento e a infraestrutura hospitalar.

“A recertificação do Selo Doar é um marco que reitera nosso compromisso com a excelência e a integridade em todas as nossas operações, fortalecendo ainda mais nossa capacidade de captação de recursos essenciais para o desenvolvimento contínuo da nossa instituição”, afirma Robson de Padua Ribeiro, Superintendente Financeiro do Hospital.

Parceiros do Bem ajudam a manter o atendimento público

O custeio de todo o valor excedente para manter a qualidade do atendimento SUS é resultado da colaboração dos chamados “Parceiros do Bem”, ativos em mais de 60 cidades do noroeste paulista e de outros Estados brasileiros. Atualmente, as Alianças Estratégicas contam com mais de 170 parcerias firmadas, que ajudam por meio de Imposto de Renda, eventos, doações e investimentos através de contrapartidas dos governos federal e estadual. Ao todo, os Parceiros do Bem realizaram mais de 100 eventos beneficentes entre 2022 e 2023, como leilões de gado, almoços, jantares, caminhadas, rifas e outras ações.

Ao longo dos 12 meses do ano anterior, o setor de Capitação de Recursos contou com apoio de 113 empresas incentivadas, 249 empresas apoiadoras diretas e 12 parlamentares, além de ter realizado 12 campanhas e outros 63 eventos em 53 cidades da região noroeste do Estado de São Paulo.

Este trabalho, resultado da solidariedade coletiva, é o que garante que todos os pacientes da rede pública recebam a mesma excelência em medicina disponível no sistema privado, como acesso à tecnologia de ponta, a exemplo da cirurgia robótica feita com a plataforma Da Vinci Xi (que custou R$ 12 milhões à Funfarme), entre outros aparelhos.

“Este selo é uma garantia para os nossos apoiadores de que o Hospital de Base está comprometido com uma gestão responsável e transparente, o que é fundamental para continuar a atrair e garantir o apoio necessário para nossos projetos”, completa o superintendente.

Uma Visão Alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O Hospital de Base desenvolve seus projetos e programas em linha com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), garantindo que além da saúde, contribua ativamente para o desenvolvimento social e ambiental da comunidade.

Com esta recertificação, O Hospital de Base de de Rio Preto reafirma sua missão de não apenas oferecer cuidados de saúde de alta qualidade, mas também de operar de maneira que preserve a confiança e o respeito de todos que dependem de seus serviços e daqueles que os apoiam.

Alianças Estratégicas

Alianças Estratégicas é o nome do departamento de Captação de Recursos da Funfarme, responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa.

Em todo o mundo, a medicina de alta performance tem um custo muito elevado. E o complexo hospitalar da Funfarme, considerado como um dos maiores do Brasil, reserva 60% dos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), contudo, mensalmente atende percentual muito maior, chegando a 80% do total.

O complexo Funfarme é ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) e reúne o Hospital de Base (HB), o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de Rio Preto. Além disso, também administra o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile, Rede Lucy Montoro de Fernandópolis, Ambulatório de Especialidades Médicas (Ame) de Fernandópolis, Hemonúcleo de Catanduva e Unidade de Teleatendimento de Santa Fé do Sul. Portanto, é referência para o atendimento de mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS-15), da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Em todo o complexo hospitalar são quase 800 mil atendimentos por ano, feitos por 1.630 médicos e outros 1,7 mil profissionais da Saúde. No total, são mais de 8 mil colaboradores que garantem assistência 24 horas, ao custo médio de R$ 2 milhões por dia.

O setor de Capitação de Recursos, inaugurado em 8 de novembro de 2016, nasceu de uma parceria com o Grupo Rodobens (um dos 100 maiores conglomerados empresariais do Brasil) e se tornou fundamental para driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, que impactam na qualidade do serviço prestado. Nas Alianças Estratégicas, cada centavo é transformado em saúde, já que todo valor arrecadado é revertido em inúmeros benefícios aos de usuários da saúde pública.

O dinheiro dos parceiros é destinado a projetos que beneficiam pacientes com câncer, garantem o parto humanizado, ampliam o tratamento adequado em mais de 60 especialidades, valorizam a luta contra a violência infanto-juvenil e asseguram dignidade nos cuidados paliativos. São projetos que visam oferecer melhor qualidade de vida.