HB recruta gestantes para estudo de vacina contra Vírus Sincicial Respiratório 

Podem participar mulheres entre 18 e 49 anos que estiverem entre a 24ª e a 34ª semana de gestação. Inscrições devem ser feitas pela internet.

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP está recrutando gestantes para um estudo da vacina GSK, contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

Segundo o hospital, o Centro Integrado de Pesquisa Clínica (CIP) autoriza a participação de mulheres entre 18 e 49 anos que estiverem entre a 24ª e a 34ª semana de gestação. Elas serão monitoradas até o parto e os bebês durante o primeiro ano de vida.

“O Vírus Sincicial Respiratório é extremamente comum em toda a população, já é um vírus conhecido nos meios científicos. Causa casos mais graves em crianças extremamente jovens, mas também atinge adultos e principalmente idosos de forma menos frequente. As crianças recém-nascidas, as menores, são as vítimas principais, depois os idosos”, explica o virologista Dr. Maurício Lacerda Nogueira.

“O estudo busca proteger os recém-nascidos através dos anticorpos desenvolvido pelas mães vacinadas. Os anticorpos produzidos serão transmitidos para o bebê ainda durante a gestação e, após o nascimento, através da amamentação”, afirma.

A pesquisa é de fase três vai envolver polos de diversos lugares do mundo. No total, serão cerca de 9 mil voluntárias. As inscrições devem ser feitas no site http://www.hospitaldebase.com.br/voluntario-grace