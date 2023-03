HB realiza primeiro implante coclear em paciente com deficiência auditiva; entenda

Cirurgia consiste em colocar um dispositivo eletrônico dentro do ouvido para estimular o nervo auditivo e levar sinais ao cérebro. Médicos do Hospital de Base de Rio Preto afirmaram que procedimento foi realizado com “sucesso”.

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP realizou o primeiro implante coclear desde sua fundação, em 1970. A cirurgia consiste em colocar um dispositivo eletrônico dentro do ouvido para estimular o nervo auditivo e levar sinais ao cérebro.