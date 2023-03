HB promove a 2ª Corrida pela Vida para arrecadar recursos para tratamento de câncer

Evento será realizado no dia 30 de abril e inscrições já estão abertas.

Estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida pela Vida HB Onco do Hospital de Base (HB) de Rio Preto. O evento será realizado no dia 30 de abril, às 8h, e a novidade deste ano é o percurso, que está ainda maior, dividido em duas modalidades: de 5 e 10km. Quem não quiser correr, pode optar pela categoria de caminhada, que terá 5km de extensão.

Toda a renda arrecadada será revertida para melhorias no atendimento de pacientes do Centro de Oncologia do Hospital de Base/HB Onco. No ano passado o valor foi utilizado na ampliação e reforma do Instituto do Câncer (ICA), que faz parte da instituição.

Neste ano, a expectativa é de que 400 pessoas participem do evento. O local de partida e de chegada será o Centro Regional de Eventos, localizado na Av. José Munia. No percurso de 10km os atletas irão até o Georgina Business Park, localizado na Av. Anísio Haddad e retornarão ao local. Nos 5km, o ponto de retorno será a rotatória dos condomínios residenciais Green Garden 1 e Bosque Vivendas.

“A Corrida pela Vida HB Onco é fundamental nesse momento, já que câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil. A ideia é capar recursos para custear o tratamento, assim como melhorar a estrutura e tecnologia da instituição, além de falar sobre câncer, para que a população esteja cada vez mais informada e a gente consiga aumentar a detecção precoce”, afirma o Dr. Daniel Vilarim Araújo, oncologia clínico que coordena o HB Onco.

“Atendemos pacientes de toda a região e até de outros estados. Participar da Corrida pela Vida é ajudar diretamente o HB, melhorando a estrutura do hospital para atender pacientes com câncer”, afirma Amália Tieco, diretora administrativa do HB.

As inscrições estão disponíveis no site www.runnerbrasil.com.br/Views/Runner/Runner_CalendarioDetalhe.aspx?idEvento=7524 . O valor da inscrição é de R$ 80 nas duas categorias, de corrida e de caminhada. Idosos e estudantes pagam meia e profissionais da saúde e colaboradores Funfarme pagam R$ 70.

Sobre o HB Onco

O HB Onco – Centro de Oncologia é o serviço voltado ao diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer do Hospital de Base. É formado por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais, além de contar com equipamentos e medicamentos de última geração.

Voltado ao atendimento de pacientes dos mais de 100 municípios da região de Rio Preto, com cerca de 2 milhões de habitantes, o HB Onco – Centro de Oncologia, localizado no Hospital de Base, permite total integração com diversos outros serviços do complexo hospitalar, proporcionando tratamento e diagnóstico modernos e eficazes de todos os tipos de cânceres.

O HB Onco possui ambientes modernos em área 815m², com quartos privativos 7 quartos privativos de 29 metros quadrados, cada, 14 leitos e cinco consultórios, o que permite oferecer privacidade aos pacientes, inclusive durante a infusão de medicamentos.