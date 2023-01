HB apresenta resultados positivos do telessaúde e anuncia expansão dos atendimentos

Projeto piloto de Posto Avançado Telessaúde, inédito no Estado de São Paulo, permite que moradores de Santa Fé do Sul façam consultas sem a necessidade de deslocamento de quase 400 quilômetros (ida e volta).

O Hospital de Base (HB) de Rio Preto apresentou nesta sexta-feira, dia 20, resultados que comprovam o sucesso de projeto piloto de telessaúde que beneficia já há seis meses a população de Santa Fé do Sul. A Funfarme, fundação mantenedora do HB, pretende agora ampliar este projeto para mais 11 cidades próximas de Santa Fé do Sul e, para isso, reuniu representantes da Saúde destes municípios para conhecerem o projeto, seus resultados e enormes benefícios para os pacientes.

Desde julho de 2022, o Hospital de Base possui o Posto Avançado Telessaúde em Santa Fé do Sul, onde, através de vídeo, pacientes se consultam com médicos que se encontram no Ambulatório do HB, em Rio Preto. A consulta à distância evita que os pacientes precisem acordar as 3 horas da manhã para percorrerem os quase 400 quilômetros da ida e volta entre Santa Fé do Sul e Rio Preto.

O diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, destaca que o objetivo da iniciativa foi de apresentar os resultados do projeto piloto e consolidar novas parcerias. “Nossa expectativa é que possamos beneficiar também as cidades da microrregião de Santa Fé do Sul. Tivemos bons resultados no projeto piloto. Podemos aperfeiçoar ainda mais este serviço e ampliar naquela região. Assim, os pacientes não serão submetidos a um longo deslocamento desnecessário, o que causa um desgaste. E, importante destacar, que estamos ampliando nossos serviços. Fizemos a contratação de um médico cardiologista exclusivo para atendimentos no Telessaúde. Serão em média oito atendimentos por dia nesta especialidade”, afirma.

O diretor administrativo do Ambulatório Geral e de Especialidades do Hospital de Base (HB), Dr. Carlos Eduardo Miguel, ressalta que o projeto traz mais humanização no atendimento. “É importante destacar que não é apenas questão no avanço tecnológico, é um processo de humanização. O paciente deixa sua casa ainda de madrugada, viaja por horas para checar apenas o resultado de um exame e depois aguardar horas para retornar. Graças esta iniciativa da Funfarme, este problema com pacientes de Santa Fé do Sul foi resolvido, hoje não acontecem viagens desnecessárias”, diz.

A diretora de saúde de Santa Fé do Sul, Priscila Gonçalves Melo, ressaltou os benefícios que o Posto Avançado Telessaúde trouxe para o município. “Foi um grande ganho para nossa cidade. Tanto na questão financeira quanto na humanização. Antes do projeto, nossos pacientes embarcavam para Rio Preto às 3h da manhã e só retornavam no fim da tarde. Agora em menos de uma hora o paciente sai de casa, é atendimento e retorna. Temos inúmeros relatos positivos da iniciativa”, afirma.

A estrutura de Santa Fé do Sul, localizada na área central, conta um espaço que comparta 21 pacientes. Entre julho a dezembro do ano passado, o Posto Avançado Telessaúde realizou 198 atendimentos.

A secretaria de saúde do município de Urania, Alessandra Dias, aprovou a iniciativa desenvolvida pela Funfarme e buscará meios para consolidar uma parceria com a Fundação. “É um projeto sensacional. Vamos buscar meios para implantar em nosso município. Contamos com uma nova estrutura voltada para área da saúde que comportaria o Telessaúde. Temos uma média de 200 consulta por mês no Hospital de Base e grande parte destas viagens poderão ser evitados graças ao projeto”, diz.

Participaram do evento representantes do Departamento Regional de Saúde (DRS) XV e dos municípios de Aparecida D’Oeste; Aspásia, Palmeira D’oeste, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D’Oeste, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Três Fronteiras, Urânia.

Como é realizada a teleconsulta

O paciente é atendido por um especialista do Hospital de Base de forma remota, porém, um enfermeiro estará acompanhando toda a consulta no Posto Avançado Telessaúde, em Santa Fé do Sul. Este profissional de enfermagem será a responsável por dar assistência necessária ao paciente, além de procedimentos padrão como aferição de pressão arterial e batimentos cardíacos, por exemplo.

O médico também poderá passar a receita, que será impressa no posto e entregue ao. É importante frisar que a primeira consulta é presencial no Hospital de Base e, as posteriores de acompanhamento, serão na modalidade telemedicina.

Atualmente são oferecidos no Posto Avançado Telessaúde de Santa Fé do Sul faz atendimentos nas especialidades de cirurgia torácica, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, reumatologia e urologia. Nas próximas semanas também serão atendidos pacientes das áreas de cardiologia