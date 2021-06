Havan doa cobertores e torna filiais postos de coleta de agasalhos

Para ajudar a comunidade mais carente, a Havan fez doações de cobertores, edredons e mantas para as cidades de Votuporanga/SP e Guaíba/RS.

As baixas temperaturas chegaram em alguns estados brasileiros nos últimos dias. Para ajudar a comunidade mais carente, a Havan fez doações de cobertores, edredons e mantas para as cidades de Votuporanga/SP e Guaíba/RS. Além disso, está apoiando uma grande campanha do agasalho no estado do Paraná.