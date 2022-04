Haddad lidera disputa ao governo de São Paulo, aponta pesquisa  

Petista está isolado em primeiro lugar, seguido por Márcio França (PSB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera com folga a disputa para o governo paulista, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 27 e 31 de março e divulgado nesta segunda-feira (4.abr).

No cenário que hoje parece ser o mais provável, o petista tem 31,1% das intenções de voto no principal cenário, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), que tem 17,6%, e pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que aparece com 12,7%.

Na sequência aparece o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 3,8%; o deputado federal Vinicius Poit (Novo), com 1,4%; e o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD), com 1% — todos estão empatados dentro da margem de erro de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos (veja quadro abaixo).

O Paraná Pesquisas sondou um segundo cenário, com a deputada federal Renata Abreu (Podemos) – que ainda não confirmou candidatura – e o ex-ministro Abraham Weintraub (Brasil 35). Nessa simulação, a pontuação do pelotão da frente não muda muito (veja quadro abaixo).

A frente de esquerda que apoia nacionalmente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda discute se o grupo terá de fato dois candidatos. O ex-presidente gostaria que França desistisse da disputa em favor de Haddad, mas o ex-governador está disposto a levar a sua candidatura até o fim. Se isso ocorrer, vai criar uma saia-justa para o ex-governador Geraldo Alckmin, recém-filiado ao PSB e que é próximo a França, mas será vice na chapa presidencial do petista.

Outros dois fatores poderão dificultar a vida de Haddad. Rodrigo Garcia, que assumiu o governo na semana passada com a renúncia de João Doria, terá a máquina do estado nas mãos e um pacote de obras que somam 54 bilhões de reais. Já Tarcísio, que deixou o ministério na semana passada, entrará de vez na campanha e terá o apoio da máquina federal.

A pesquisa foi feita em 78 municípios do estado por meio de entrevistas pessoais presenciais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº SP-07095/2022.

