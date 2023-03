Haddad defende taxar aposta eletrônica para compensar perda com mudança no IR 

Ministro da Fazenda argumentou que esse tipo de jogo já é tributado em outros países. Lula anunciou que faixa de isenção do Imposto de Renda vai subir de R$ 1.903,98 para R$ 2.640.

O governo quer taxar o mercado de apostas eletrônicas em jogos esportivos para compensar perdas com as mudanças anunciadas na tabela do Imposto de Renda, afirmou nesta quarta-feira (1º.mar) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Vou regulamentar. Reajustamos a tabela do IR, e isso tem uma perda pequena, mas tem. Vamos compensar com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam imposto, mas levam uma fortuna do país”, disse ele, em entrevista ao “UOL”.

Segundo ele, a ideia é regulamentar esse assunto neste mês de março. “Jogo no mundo inteiro é tributado”, acrescentou.

Fernando Haddad informou que o Ministério da Fazenda ainda está fazendo os cálculos de quanto é possível arrecadar com essa tributação, mas que seria “da ordem de bilhões” de reais. “Não muitos [bilhões], mas alguns”, declarou.

Em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a elevação da faixa de isenção do Imposto de Renda, dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.640.

Segundo o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, 13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar Imposto de Renda (IR) a partir de maio por conta dessa medida. O número representa cerca de 40% do total de contribuintes.