Haddad afirma que governo recuou em proposta de taxar compras internacionais

Fernando Haddad confirmou nesta terça-feira (18.abr) que o governo brasileiro recuou na proposta de taxar encomendas internacionais de até US$ 50. O ministro da Fazenda afirmou que irá resolver a situação “do ponto de vista administrativo”, para fiscalizar lojas e empresas que burlam as regras atuais.

Em coletiva de imprensa, ele citou que o governo pretende coibir o contrabando de mercadorias. “Nós sabemos aí que tem uma empresa que pratica essa concorrência desleal e está prejudicando todas as demais empresas do comércio eletrônico ou das empresas abertas que sofrem a concorrência desleal dessa empresa”, explica.

Segundo ele, o pedido para não alterar a regra dos US$ 50 veio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Mesmo que isso signifique um custo elevado de fiscalização. Estava gerando uma confusão de que isso poderia prejudicar as pessoas de boa fé, que recebiam encomendas do exterior até esse patamar, que era uma regra antiga”, pontua.