Gustavo Miotto deve fazer parte do BBB 21

O cantor Gustavo Mioto, 23, nascido em Votuporanga, deve estar na atração, segundo colunista

Em 25 de janeiro, estreia a edição de 2021 do reality Big Brother Brasil. Com o novo formato do programa, com celebridades e anônimos, os fãs especulam quais serão os famosos que vão entrar na casa. Depois do ator e cantor Fiuk ser confirmado, foi a vez do cantor de sertanejo Gustavo Mioto, 23, nascido em Votuporanga, como afirma a coluna de Leo Dias.

De acordo com o colunista, apesar da confirmação de Mioto no elenco ele ainda não assinou com a TV Globo. Famoso no sertanejo, Mioto já vive sob os holofotes por causa da carreira e do namoro com a influenciadora digital Thaynara OG.

Ainda de acordo com Leo Dias, o ator Fiuk, também confirmado na casa do BBB 21, já está com o contrato assinado com a produção e já contratou uma equipe de comunicação para cuidar das suas redes sociais enquanto estiver confinad

Além dos dois, há um boato na internet de que a influenciadora Kéfera também estará no elenco no programa. (O Extra Net)