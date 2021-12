Gustavo Mioto conta que pensou em desistir da música: ‘Tentava compor e não saía’

Cantor revela que pediu um sinal para Deus e uma semana depois conseguir escrever ‘Impressionando os Anjos: ‘Música que mudou a minha vida’.

Aos 24 anos, um dos principais nomes do sertanejo, o votuporanguense Gustavo Mioto revelou que já enfrentou um momento difícil na carreira. Antes de emplacar um hit nas rádios de todo o Brasil, o cantor teve problemas com uma gravadora, um desentendimento com o produtor e não conseguia compor nenhuma música. Sem perspectiva, ele pensou em desistir dos palcos e voltar para a faculdade.