Gustavo Mioto arrecada 800 protetores faciais para Santa Casa 

Cantor realizou uma live e a doação foi 100% destinada para o Hospital, que atende 53 cidades da região.

O cantor Gustavo Mioto é um votuporanguense apaixonado pela cidade e sempre disposto a contribuir com as causas sociais. Antenado com as necessidades, se dedica a ajudar a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.

Recentemente, ele realizou uma live nas redes sociais. Durante a apresentação, Gustavo arrecadou 800 protetores faciais, que foram encaminhados para o Hospital para o tratamento de Coronavírus (COVID-19).

O equipamento é fundamental para a prevenção dos colaboradores e médicos. Sua principal função é isolar o rosto de respingos líquidos diretos, como saliva, sangue e outros fluídos corporais vindos do contato com pessoas. Além disso, ajuda a impedir o contato involuntário das mãos com o rosto (olhos, nariz e boca).

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Gustavo Mioto. “É um grande parceiro. Gustavo é um cantor muito talentoso, com carreira brilhante e coração gigante. Em 2019, nos cedeu um show com 100% da renda para nossa Instituição. Já no ano passado, se envolveu ativamente no combate ao Coronavírus com lives. Agradecemos Gustavo, seu pai Marcos Mioto em nome de todos os profissionais da linha de frente, que ficarão protegidos e seguros com os equipamentos”, finalizou.