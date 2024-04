Gustavo Henrique continua fora, e António prepara mudanças 

Jogadores que ficaram no banco contra o Bragantino devem voltar ao Corinthians nesta terça, contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana.

O Corinthians encerrou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Argentinos Jrs, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para esse jogo, o técnico António Oliveira deve voltar a fazer mudanças na escalação.

A partida entre Corinthians e Argentinos Jrs acontece às 21h30 desta terça-feira, no estádio Diego Armando Maradona.

Ainda com um quadro de dengue, o zagueiro Gustavo Henrique segue como desfalque da equipe.

A tendência é de que alguns jogadores que ficaram na reserva diante do Bragantino, no último sábado, como Fagner, Romero e Yuri Alberto, retornem ao time titular.

Uma possível escalação alvinegra para esta terça-feira é: Cássio, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera, Rodrigo Garro e Igor Coronado (Wesley); Romero (Pedro Henrique) e Yuri Alberto.

Segundo informações divulgadas pelo Corinthians, na véspera da partida António Oliveira comandou um treinamento tático e ensaiou o posicionamento em jogadas de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Após a atividade, a delegação alvinegra embarcou para Buenos Aires.

O Corinthians lidera o Grupo F da Copa Sul-Americana com quatro pontos, empatado com o Racing-URU. Já o Argentinos Jrs é o terceiro colocado, com três pontos.

