Guilherme tem lesão na coxa confirmada e desfalca Santos por pelo menos dois jogos 

Data de retorno é indeterminada e dependerá de evolução na fisioterapia.

Artilheiro e principal referência ofensiva do Santos no ano, o atacante Guilherme será desfalque por tempo indeterminado da equipe na Série B do Brasileirão. O jogador teve confirmada uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e fará trabalhos intensivos na fisioterapia para voltar. Ele iniciou tratamento nesta quinta-feira.

Ainda não é possível cravar por quanto tempo ele ficará fora, mas Guilherme é desfalque certo pelo menos para os dois próximos jogos: contra o Brusque, neste domingo, às 11h, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B, e depois contra o América-MG, no próximo dia 24 de maio, em Minas Gerais.

A partir daí, o retorno vai acontecer conforme a evolução de Guilherme nas sessões de fisioterapia. Para voltar a ser relacionado, precisará não só vencer a etapa de fisio, mas retomar os treinos no campo e depois com o restante do elenco.

Com cinco gols marcados, ele divide a artilharia do ano com Giuliano, mas tem carregado uma enorme reponsabilidade no time também taticamente e é um dos atletas de confiança de Fábio Carille.

Guilherme fazia bom jogo contra a Ponte Preta, na última quarta-feira, quando sentiu uma forte fisgada na parte posterior da coxa esquerda, caiu e imediatamente solicitou atendimento médico. O jogador deixou o estádio com uma proteção na região, mancando bastante.

Sem ele, a opção mais natural de Carille é a entrada de Patrick. O reserva imediato de Guilherme, Pedrinho, trata de uma pubalgia. Outra possibilidade é deslocar Otero para o lado esquerdo e promover a entrada de Weslley Patati pela direita.

