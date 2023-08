DIA DA CIDADE – Guilherme Sant’ana – Da trajetória pela Europa, até sua volta à terra natal

Depois de anos morando fora do país e em São Paulo, ele retornou para sua cidade natal e hoje prospera na empresa familiar, a Votuciclo.

Guilherme Augusto Sant’Ana, nasceu em Votuporanga no dia 11 de novembro de 1985 e ele conta: “Aos 18 anos de idade, sem antes ter saído de minha cidade, tive a oportunidade de ir para Europa (Loppiano, Itália) para uma experiência de 12 meses através do movimento dos Focolares (Movimento Católico fundado por Chiara Lubich em 1943 na cidade de Trento, norte da Itália).

Foi um período de muitas experiências em uma cultura que aparenta ser muito próxima da nossa, porém com suas particularidades, principalmente no dia a dia de trabalho, língua e convivência com pessoas de mais de 10 países diferente, que ali estavam com o mesmo propósito.

Após o período de 12 meses na Itália e com muita saudade da minha Votuporanga, resolvi enfrentar uma nova aventura, aproveitando a facilidade por estar na Europa, viajei para Belfast na Irlanda do Norte, onde tinha o objetivo de desenvolver meu conhecimento na língua inglesa, sabendo que isso seria muito importante para meu futuro. Esse período que estive na Irlanda, já com 19 anos, pensava em alguns momentos em ficar por lá e tentar cursar uma faculdade, porém a vontade de retornar para minha cidade com meus familiares falava mais alto.

Após quase 2 anos fora de casa, retornei para Votuporanga, que maravilha voltar pra casa! Minha cultura, minha família, meus amigos e as comidas que gostava e nosso dia a dia. Votuporanga estava bonita e agradável como sempre.

Infelizmente esse período em Votuporanga não durou muito pois eu precisava iniciar minha faculdade. Pouco tempo depois, em 2007 sai de Votuporanga novamente, mas agora para mais próximo; o destino era São Paulo, onde fui cursar Engenharia Mecânica, sabendo que o mínimo que iria ficar por lá seria o período do curso de 5 anos.

A partir do segundo ano de faculdade comecei a estagiar em uma consultoria, aonde posteriormente fui efetivado. Em 2010 novamente tive a oportunidade de ir trabalhar nos Estados Unidos, dessa vez por um período mais curto de 4 meses, porém em uma fase completamente diferente. Estava no meio do período letivo e precisava retornar o quanto antes para finalizar minha faculdade.

Em 2013 após 1 ano que já havia finalizado a faculdade e trabalhando na mesma consultoria na área de Supply Chain (acompanha todos os processos que um produto passa, desde a captação de matérias-primas até a entrega para o consumidor final), resolvi retornar para Votuporanga onde iria me estabelecer assumindo a empresa de minha família, e pouco tempo depois reencontrando quem seria minha esposa e mãe dos meus 2 filhos nascidos também por aqui.

Foram muitas idas e vindas para vários lugares completamente diferentes, tudo isso me fez enxergar Votuporanga com um olhar de admiração pela sua beleza, tranquilidade, acolhimento e desenvolvimento. Tenho orgulho em ser votuporanguense!”