Guii Abreu e Hery Kattwinkell integram o Patriota de Votuporanga 

Em reunião realizada na última terça feira (24), na sede do partido Patriota, os novos membros Guii Abreu e Hery Kattwinkell receberam os novos cargos das mãos do presidente nacional da sigla Ovasco Rezende e do vice-presidente Ulisses Ramalho.

O diretório de Votuporanga/SP do Patriota está sob a presidência do vereador Cabo Renato Abdala.

O advogado e ex-vereador Hery Kattwinkell foi nomeado para ocupar o cargo de vice-presidente do partido; já Guii Abreu assumiu a presidência jovem, e ainda como coordenador regional da sigla.

Os votuporanguenses ocupam atualmente a função de coordenadores regionais do partido em toda extensão da região de Rio Preto.

“É uma satisfação imensa vir para um partido onde cada dia mais está crescendo e tendo representatividade dentro do cenário político nacional. Sabemos que é um momento decisivo na política e não podemos dar nenhum passo errado, pode nos custar o mais importante que é a confiança das pessoas que gostam e acompanham o nosso trabalho” afirmou Guii Abreu.

Por sua vez, Hery Kattwinkell destacou uma nova caminhada, com novos desafios e oportunidades onde vê um futuro promissor politicamente: “Estamos enfrentando uma nova etapa da política e posso afirmar que vem coisa nova por aí, a nossa região precisa de representantes que realmente trabalhem pela população e não somente por interesses próprios como vem acontecendo”, concluiu.