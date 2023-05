Guedes minimiza vaias, valoriza tabu e vê resultado justo em empate do Corinthians 

Camisa 10 diz que torcida está insatisfeita por resultados anteriores e não pelo Majestoso.

Autor do gol de empate do Corinthians no Majestoso deste domingo, que terminou empatado com o São Paulo em 1 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Róger Guedes valorizou o ponto conquistado na Neo Química Arena e minimizou as vaias da Fiel torcida após o apito final.

“Clássico é assim, a gente sabe que é jogo nos detalhes. Falhamos no gol deles, tentamos uma pressão aqui e poderia ter voltado um pouco mais. Saímos atrás do resultado de novo, é difícil ficar correndo atrás, maioria dos jogos estamos saindo atrás e temos que melhorar. Foi um grande jogo. Clássico é assim, de poucas oportunidades. Resultado justo”, analisou Guedes.

Com o gol, marcado de pênalti, Róger Guedes abriu contagem contra um rival que ainda não havia marcado com a camisa do Corinthians e chegou a 15 gols em 24 partidas no ano. É o artilheiro isolado e absoluto da equipe na temporada.

Um dos líderes do elenco, o atacante valorizou não só o resultado justo, mas também a manutenção do tabu em Itaquera: são 17 partidas contra o São Paulo desde a inauguração do estádio, em 2014, e dez vitórias para o Timão com sete empates. O Tricolor segue sem vencer na casa do rival.

As vaias de hoje são pelos resultados anteriores. Porque é um clássico, empatar em casa… A gente sempre quer a vitória, mas empate não está mal. Ainda mais com o tabu de nunca ganhar aqui, permanece isso. Faz parte da história do Corinthians. A gente está em busca das vitórias. Agora temos jogo importante contra o Galo, é ganhar o primeiro jogo da Copa do Brasil”, encerrou.

O compromisso ao qual Róger se refere é o jogo de ida das oitavas de final da competição, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo de volta será no dia 31, na Neo Química Arena.

*Com informações do ge