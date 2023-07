“Guardião das Florestas”: Polícia Ambiental intensifica a proteção das florestas paulistas

Operação ocorre na próxima segunda e terça-feira, abrangendo diversas ações voltadas para a conservação da vegetação nativa, fiscalização de áreas degradadas e combate a atividades ilegais que ameaçam o meio ambiente.

Na próxima segunda-feira, dia 17 de julho, data estabelecida como o “Dia do Guardião das Florestas” pela Lei 0-A/1970, a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo lançará a operação “Guardião das Florestas” com o objetivo de fortalecer a proteção e preservação das riquezas naturais do Estado.

A operação ocorre até o dia 18, abrangendo diversas ações voltadas para a conservação da vegetação nativa, fiscalização de áreas degradadas e combate a atividades ilegais que ameaçam o meio ambiente.

A data do “Dia do Guardião das Florestas” é uma homenagem ao personagem do folclore brasileiro, o Curupira, símbolo estadual de guardião das florestas e dos animais que nela vivem. Ao longo dos anos, essa data ganhou ainda mais relevância, tornando-se também o “Dia de Proteção das Florestas”, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância desses ecossistemas.

As florestas desempenham um papel fundamental na vida humana, fornecendo recursos

essenciais como alimentos, além de atuarem como reguladoras do microclima e abrigarem uma rica diversidade de fauna e flora. Para garantir a preservação desses ambientes e combater crimes ambientais, o Policial Militar Ambiental desempenha um papel crucial como um verdadeiro Guardião das Florestas, impedindo a devastação e protegendo nossa biodiversidade.

Nesse contexto, a “Operação Guardião das Florestas” visa a preservação da vegetação nativa no Estado de São Paulo, verificando a regeneração de áreas que sofreram interferência da ação humana, prevenindo incêndios causados por balões, combatendo o comércio ilegal de madeiras nativas e apoiando a Operação SP Sem Fogo, que busca combater os focos de incêndio nas áreas florestais.

Durante a operação, serão realizadas ações de monitoramento das coberturas vegetais, fiscalização de pátios madeireiros e combate às fábricas clandestinas de balões, além da identificação e combate a focos de incêndio em vegetação nativa. Todas as atividades serão conduzidas de maneira planejada, sistêmica e inteligente, contando com o apoio de equipes operacionais especializadas e tecnologias de monitoramento via satélite.

A “Operação Guardião das Florestas” reafirma o compromisso da Polícia Militar Ambiental com a proteção do meio ambiente e a preservação das riquezas naturais do Estado de São Paulo. A conscientização da sociedade sobre a importância da conservação das florestas e a colaboração de todos são fundamentais para garantir um futuro sustentável.

A Polícia Militar Ambiental convida a imprensa e a sociedade a acompanhar as ações da operação “Guardião das Florestas” e a contribuir para a preservação de nossas florestas e da biodiversidade.