Grupo Rosa Mística está implantando Crematório Pet em Votuporanga

O Cemitério e Crematório Rosa Mística, empreendimento do grupo Rosa Mística de Votuporanga, acompanhando uma tendência que já predomina em diversos países e em algumas regiões do Brasil, que é a de proporcionar uma despedida digna aos animais de estimação, hoje já compreendidos como membros da família, está concluindo a fase de construção de uma instalação totalmente independente da estrutura atual, que abrigará um forno crematório exclusivo para pets.

O diretor Rolandinho Nogueira destaca que “todo o empreendimento envolve o mais alto padrão de qualidade, respeito e credibilidade, que já são características do nosso grupo, que possui um reconhecido know how, inclusive contando com equipamento de última geração, de fabricação própria, desenvolvido pela Brucker Fornos, em Votuporanga”, assinala.

O novo espaço, embora esteja no mesmo terreno, foi construído especificamente para o crematório de pets, sendo totalmente independente do crematório para humanos já existente e contará com uma entrada exclusiva, ou seja, existirá um acesso direto ao Crematório Pet, sem a necessidade de se passar pelo Cemitério ou pelo Crematório de humanos.

“Com o novo empreendimento, o Grupo Rosa Mística fecha o ciclo de sua filosofia de cuidar do maior bem que temos na vida que é a família, que envolve não só as pessoas que queremos bem, mas também os nossos “filhos de pelos”, cada vez mais presentes nos nossos lares”, conclui Rolandinho.

A unidade construída para abrigar o forno crematório, assim como o próprio equipamento da Brucker, atendem à legislação do CONAMA (Resoluções nº 316/02 e 386/06) de âmbito nacional, sendo dotada de todos os mecanismos de controle de emissões, o que garante sua operação com garantia de cumprir as mais rígidas exigências legais, sendo que o processo de licenciamento ambiental já está sendo devidamente providenciado e, nos próximos dias, as licenças serão emitidas.

O Crematório Pet atenderá não só Votuporanga mas todas as cidades da região, através de convênios e parcerias públicas e privadas.

O empresário lembra ainda que a cremação de cães e gatos tem sido a opção mais adotada entre os proprietários que perderam seus animaizinhos e tivemos a preocupação de organizar um espaço que permita, inclusive, uma sala de velório especial para, caso seja desejo da família, se possa fazer uma cerimônia de despedida”, destaca.

Rolandinho fala que a Brucker desenvolveu uma tecnologia de ponta genuinamente brasileira, cujo padrão de excelência no atendimento é o mesmo do cuidado já dispensado com as famílias que perderam seus entes queridos e que acaba refletindo também nos serviços de atendimento e apoio proporcionados no complexo do crematório pet.