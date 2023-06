Grupo realiza ato em defesa do MST no Centro de Rio Preto

Ação foi realizada na manhã deste sábado, 24, na Praça Rui Barbosa

O Núcleo de Ação pela Reforma Agrária (Nara) realizou, na manhã deste sábado, 24, um ato em defesa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ação aconteceu na Praça Rui Barbosa, no Centro de Rio Preto.

Segundo o Núcleo, o objetivo é marcar posição no momento em que o movimento virou alvo de uma CPI no Congresso Nacional.

A CPI foi instalada no dia 17 de maio com o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, Ricardo Salles (PL-SP), a função de preparar o relatório com os resultados da investigação que mira as lideranças e o financiadores do grupo. (Diário da Região)