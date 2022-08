Grupo Espírita Maria de Nazaré de Votuporanga – Há 40 anos semeando luz. Oásis de amor e trabalho no bem!

Início da década de 80. O jovem, muito jovem, Divaldo Matos de Oliveira, bancário banespiano, frequenta os vários Centros de Votuporanga na ânsia do conhecimento da Doutrina dos Espíritos.

Sozinho, dedica-se com afinco ao trabalho assistencial. Abre mão de seu horário de almoço, do descanso da tarde pós trabalho, dos fins de semana e sai diariamente em visita às periferias e às favelas, levando comida, remédios, agasalhos, alento e consolo a irmãos necessitados.

Sente-se intuído, pressionado mesmo, quase esmaga- do pela força de um Mundo Maior que o impele a agir. Distribui o que tem, consola, doa, doa-se! O exemplo?

Francisco Cândido Xavier.

Notícias correm, filas formam-se na agência bancária onde trabalha, irmãos necessitados buscando “o moço que ajuda”, o que incomoda e interfere no ambiente profissional. Necessitados de toda ordem em busca do “moço que ajuda”.

Começa-se, então, a busca por um local onde as ações beneméritas pudessem acontecer de forma mais ordenada.

E “o moço que ajuda” circula pela cidade, pelos arredores, buscando, pesquisando…

Assistido pela Espiritualidade, vislumbra e encanta-se com duas frondosas mangueiras num grande terreno do nascente Bairro Pozzobom.

Busca pelos valorosos amigos, Antonio Commar e Natividade Raia Commar e, na residência destes, no Culto Evangélico numa terça-feira, fala-lhes de seus anseios, de seus sonhos e lhes pede a compra e a doação de um lote: o lote das vigorosas mangueiras.

Compra e doação realiza- das, a alegria e a surpresa de receber a escritura não de

um lote, mas de dois lotes, os dois lotes das abençoadas mangueiras.

Local definido, convida ao trabalho o jovem Luís Antônio Ferraz.

E em 24 de agosto, já decidido ser aquele o dia D, no trabalho bancário de rotina, eis que uma jovem a ser atendida é a senhorita Izabel Pinar. Convida-a a participar do evento.

Está formado o trio de ouro da caridade! O devotamento, a entrega, a abnegação, o al- truísmo, o “amar ao próximo como a si mesmo”, exemplo para as gerações vindouras.

O sol se põe, a noite avizinha-se e, sob a energia benfazeja daquelas mangueiras, sem mesmo ter traçado o que e como começar, surgem pessoas e, de repente, 72 crianças! 72 crianças!

Luís Antônio, de pronto, vai à cidade e volta com pães, mortadela, biscoitos, balas e refrigerantes, para alegria da garotada.

Acontece então, o primeiro Culto do Evangelho.

Não era um Culto propriamente dito, mas criou-se um momento como se o fosse!

Sob as mangueiras, chão batido, sentado num tosco tronco de árvore ou numa pilha de tijolos, o jovem Divaldinho divulga o Evangelho do Cristo para alimentar as almas e distribui comida e remédios para alimentar o corpo.

Era 24 de agosto de 1.982.

Sempre a seu lado, a mãe Julieta Pires de Mattos Oliveira. Inicialmente contrária às ideias do filho, quando entendeu o chamado, ali esteve, presença forte, decidida, trabalhadora incansável pela causa. Um pouco mãe de todos nós, deixou-nos legado de sabedoria, fé, trabalho, alegria e amor à vida e ao próximo.

E a obra cresce!

Aqueles doces e claros olhos enxergam o futuro, sabe o que e como fazer.

Arrojado? Louco? Visionário?

Não! Um homem, apenas um homem, mas um homem além de seu tempo, sem preconceitos, sem ideias cristalizadas, sem julgamentos.

A consciência desperta pelos seus Mentores Espirituais é o cajado que o conduz.

E o moço Divaldinho age. Busca informações na Prefeitura e um a um vai negociando, pedindo doação, adquirindo os lotes com a colaboração de amigos, empresários, até se completar a quadra: 10.000 m².

E a obra cresce!

Funda-se berçário, creche, Divaldinho aplica injeção, dá banho em bebê, troca fralda, cura dor de dente, cura dor da alma.

Sua voz possante ecoa poderosamente pelos 10.000m². Sua risada vigorosa enche o Lar de alegria, e energia cristã. Seu abraço “quebra-costelas” levanta no ar a criança e o jovem, a menina, o mocinho e a vovó.

E a obra cresce!

Sem nunca se desviar do foco: o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo!

O trabalho não é do homem, é para o Cristo e pelo Cristo.

Estudos doutrinários diários e a divulgação da Doutrina Espírita atendendo a mais de trinta Centros Espíritas da região, seguindo a orientação de Emmanuel, “a maior caridade que se pode fazer à Doutrina Espírita, é a sua divulgação”.

E a obra cresce!

Já são 194 trabalhadores voluntários!

Ao longo desses 40 anos do G.E. Maria de Nazaré foram fundados sete Centros Espíritas pela cidade. Fundados, organizados, estruturados, documentados dentro das normas e entregues a pessoas do Bem para continuidade da obra!

Seis deles, já com autonomia. Como departamento do Maria de Nazaré, continua apenas a Vila Carvalho.

Em todo o trabalho realizado, a intenção primeira do Grupo Espírita Maria de Nazaré não é tornar a criatura espírita! Não! É desenvolver no ser humano a religiosidade! Não uma religião separatista, mas uma religiosidade que entende que a força mais poderosa que Deus criou é a força do amor. E que haja pão e dignidade em todos os lares!

A prioridade é o Evangelho de Jesus. A lei de amor trazida pelo Mestre e que cada criatura vivencie, pratique as lições do Senhor dentro da religião que mais lhe aprouver, porque todos os caminhos na estrada do Bem convergem ao Criador.

As pessoas que frequentam diariamente os estudos das tardes, muitas delas católicas, são convocadas a buscarem a religiosidade, sem necessidade de rótulos. São orientadas a buscarem em suas mentes e em seus corações as lições deixadas pelo Cristo.

A bandeira foi e sempre será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo!

Jesus no comando sempre, para que não haja, amanhã, “choro e ranger de dentes”.

Claro que os estudos nobres, as palestras, os estudos do Evangelho e os estudos doutrinários são voltados à Doutrina dos Espíritos, e versam por toda obra de Allan Kardec, o codificador, e toda a obra de Francisco Cândido Xavier.

Hoje a Casa dá suporte a mais de trinta Centros Espíritas da região, fornecendo oradores, palestrantes, estudiosos, cursos de passes com Luís Antônio Ferraz, suporte e orientação para a criação de núcleos de Evangelização Infanto-Juvenil, através do grupo de evangelizadoras da Casa, altamente especializadas.

Às terças-feiras, mais de 150 crianças ficam sob a tutela das evangelizadoras, enquanto os pais assistem às palestras da Casa.

O Departamento Auta de Souza fica por conta da Mocidade Espírita Ivan de Albuquerque, responsável pelo estudo de todos os domingos às 08h30, bem como pelo café da manhã, organização e limpeza dos ambientes, pois faz-se necessário engajar o jovem no trabalho do bem.

O trabalho com os jovens também se dá através do Projeto Espaço Jovem e Projeto Jovem Aprendiz do Lar Beneficente Celina em parceria com o SENAI e SENAC, na preparação do jovem, abrindo caminhos, preparando-os e qualificando-os para a inserção no mercado de trabalho.

Mas em todas as atividades do G.E. Maria de Nazaré, qualquer que seja o tamanho ou grau de importância, a consciência de que o trabalho não pertence a uma pessoa ou a um grupo.

Originariamente, em sua fundação, pertencia ao Cristo, assim como pertence até hoje!

O Grupo Espírita Maria de Nazaré é originariamente um trabalho para o Cristo, e todos que lá aportam são operários de Nosso Senhor Jesus Cristo!

Oradores famosos e anônimos ocuparam a tribuna nesses 40 anos para falar do Cristo Consolador e da Doutrina Espírita.

O maior de todos? Jesus! Presente em todas as ações, conduzindo o trabalho no caminho seguro do amor ao próximo, a ponte que liga o homem a Deus.

Até quando? Até o dia em que nenhum ser humano levantará a mão em nome de Deus para ferir seu semelhante.

Nesse dia Jesus sorrirá feliz, porque, então, todas as criaturas da Terra terão entendido sua Lei de Amor!

O Amor e a Sabedoria serão a religião cósmica do futuro!

ATIVIDADES ATUAIS

•Segunda-feira: 19h30 – Reunião Mediúnica e Passes de Tratamento

•Terça-feira: 20h – Palestra, Passes, Evangelização Infantil e Feirinha de Quitutes

•Quinta-feira: 20h – Estudos Doutrinários

•Segunda à sexta-feira: 14h – Palestra, Passes e Lanche Fraterno

•Segunda à sexta-feira: 14h30 – Visita a Enfermos

•Sexta-feira: 17h – Reunião Mediúnica e Passes de Tratamento para Crianças

•Segunda a sábado: Atendimento Fraterno

•Segunda e terça-feira: Atividades na Padaria – Preparação para a Feirinha de

Quitutes

•Terça, quarta e sábado: Costura e Artesanato

•Terça-feira a sábado – 13h30 às 17h – Bazar Brechó

•Sábado: 7h – Equipes de Preparação do Almoço Fraterno

• Sábado: 8h30 – Visita a Enfermos

•Sábado: 9h – Atendimento e orientação a gestantes

•Sábado: 10h – Culto do Evangelho nas Mangueiras, Evangelização Infanto-Juvenil, Passes e Almoço Fraterno

•Domingo: 8h – Comentário do Evangelho, Passes, Evangelização Infantil e Café da Manhã Fraterno

•Domingo: 9h30 – Estudos Doutrinários – Obras de André Luiz/Chico Xavier – Passes

•Domingo: 19h – Palestra e Passes

•Mensalmente: Culto Mensal com Trabalhadores da Casa

•Anualmente: Bazar e Mostra de Artesanato “Casa e Arte”

CASA EDITORA ESPÍRITA PIERRE-PAUL DIDIER

Fundada em 05/08/1995, é um desdobramento do Grupo Espírita Maria de Nazaré, criada com o propósito de divulgar a Doutrina Espírita. Nome recebido pela psicografia de Carlos Antônio Baccelli.

Hoje conta com 187 títulos já publicados e distribuídos em todo o Brasil e Portugal.

LAR BENEFICENTE CELINA

Fundado em 25/01/1985 com o propósito de ampliar as atividades assistenciais do Grupo Espírita Maria de Nazaré.

Iniciou suas atividades com o funcionamento de creche, recebendo crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Posteriormente passou a atender crianças de 6 até 10 anos de idade.

Atualmente atende adolescentes e jovens entre 11 a 18 anos de idade, dentro do Projeto Espaço Jovem, Projeto Jovem Aprendiz e Projeto SOS Família.

Projeto Espaço Jovem

Letramento, Artes Cênicas, Capoeira, Aulas de Canto e Coral, Percussão, Aulas de Xadrez, Espanhol, Piano, Desenho, Educação Física, Informática e Ioga.

Oferece ainda: Fisioterapia, Atendimento Psicológico e Refeições: almoço e lanche da tarde.

Projeto Jovem Aprendiz

Aulas de Informática, Desenho, Capacitação Profissional e preparo para o primeiro emprego, Cursos de Almoxarife e Operador de Computador.

Oferece ainda atendimento psicológico e refeições: almoço e lanche da tarde.

Projeto S.O.S Família

Atendimento às famílias com reuniões, visitas domiciliares, orientação psicológica, visando o acompanhamento do grupo familiar com os adolescentes e jovens atendidos nos Projetos.

GRUPO ESPÍRITA MARIA DE NAZARÉ DE VOTUPORANGA – 1982/2022 – há 40 anos semeando luz!

