Grupo é preso em flagrante por furto de estátuas de santos em cemitério de Araçatuba 

Segundo o boletim de ocorrência, oito estátuas foram apreendidas. Suspeitos afirmaram que pretendiam vendê-las por R$ 9 o quilo.

Quatro pessoas foram presas após serem flagradas furtando estátuas de um cemitério de Araçatuba/SP, na quinta-feira (14).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, guardas municipais faziam patrulhamento quando localizaram o grupo retirando as estátuas de santos do cemitério e as colocando dentro de um carro.

O grupo foi questionado pelos guardas e confessou o furto dos objetos. Os suspeitos também afirmaram que pretendiam vende-los por R$ 9 o quilo.

Ainda segundo o B.O., os guardas localizaram oito estátuas dentro do veículo. Os objetos foram apreendidos, já os suspeitos foram presos e encaminhados ao plantão policial.

*Informações/g1