Grupo de Macaubal faz doação para Santa Casa

Mulheres entregaram sacolinhas para colocar drenos e bolsas de colostomia e urostomias, além de lencinhos para quem fez a traqueostomia.

Amor e carinho em cada ponto e costura. Um grupo de Macaubal utiliza o artesanato para fazer o bem. As mulheres confeccionam sacolinhas e lencinhos para pacientes com traqueostomia e estomias intestinais e urinárias.

Nesta semana, a corrente da solidariedade chegou até a Santa Casa de Votuporanga, referência em média e alta complexidades para a região Noroeste paulista. Representando o grupo, a voluntária Sueli de Fátima Oliveira intermediu a doação. Foram diversas sacolinhas para colocar drenos e bolsas de colostomia e urostomia, além de lencinhos para quem fez traqueostomia entregues para a Instituição.

Sueli contou sobre a iniciativa. “Somos donas de casa que se reuniram e formaram um grupo para esse tipo de trabalho. Umas costuram, outras fazem o crochê, outras colaboraram com o tecido ou a linha. Eu, por exemplo, consigo os materiais, levo para as outras mulheres, depois lavo, passo, embalo e distribuo”, disse.

Ela falou sobre a satisfação de ajudar a Santa Casa. “É a primeira vez que destinamos para Votuporanga. Nossos pacientes são encaminhados para o Hospital e achamos melhor também oferecer o nosso trabalho, afinal somos bem atendidos na Instituição”, complementou.

A gerente de Enfermagem da Santa Casa, Daisy Vitor, destacou a importância da contribuição. Os estudos mostram que autoimagem do paciente estomizados (aqueles que realizam cirurgia para exteriorização de qualquer órgão oco) estão ligados a sentimentos de vergonha, medo, insegurança, invasão e sofrimento, sentindo-se vulnerável e isolando-se tanto do convívio familiar quanto social. “A doação que recebemos nos auxilia no suporte emocional, passível de ser compartilhado por toda a equipe e a identificação e desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento que podem e devem ser trabalhados com nossos assistidos”, disse.

Daisy frisou ainda que os lencinhos e as sacolinhas serão distribuídos na alta hospitalar. “O paciente enfrenta mais desafios após a alta, por isso é tão importante o envolvimento da família e da equipe de referência dos pacientes estomizados. Sem dúvidas, essa colaboração de Macaubal dará uma nova perspectiva para eles, com mais autoaceitação e autoestima. Nosso muito obrigado!”, finalizou.