Grupo com quase 900 pessoas faz bolão da Mega da Virada de mais de R$ 100 mil

Organizado pelo dentista Carlos Eduardo Oliveira Bessa, de Assis, no interior de SP, bolão reúne pessoas do Brasil e do exterior em seis jogos. Em apenas uma das apostas, grupo gastou R$ 92,8 mil em um jogo combinado de 18 números.

Dizem por aí que “a sorte não acontece por acaso”, e é com esse lema que um grupo com 884 pessoas decidiu aumentar a probabilidade de acerto na Mega da Virada e apostou mais de R$ 100 mil. O sorteio ocorre neste domingo (31), às 20h.

Organizado pelo dentista Carlos Eduardo Oliveira Bessa, de Assis, no interior de SP, o bolão reúne pessoas do Brasil e do exterior que acreditam nos cálculos matemáticos para começar o ano de 2024 bem afortunados. “Só não ficou maior porque eu parei”, relata o dentista, de 45 anos.

A Mega da Virada 2023 deve pagar R$ 570 milhões, o maior prêmio da história do concurso especial. Com uma aposta simples, de seis números, por exemplo, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Com uma cota de R$ 100 para participar do bolão, o grupo arrecadou R$ 116,7 mil ao todo e fez sete apostas. Em apenas uma delas, uma aposta combinada de 18 números, foram gastos R$ 92,8 mil. Neste caso, com mais números, as probabilidades de acerto são de 1 em 2.697.

“Foram um total de 1.167 cotas. Tem pessoas com uma cota, pessoas com duas, tem pessoas até com 20 cotas. O pessoal está animado, pois as chances aumentam bastante, mesmo não sendo tão fácil, porém é muito mais do com uma aposta simples”, revela o organizador.

Com mais pessoas vitoriosas, o prêmio se dilui. No entanto, de acordo com o organizador, nem isso será capaz de desanimar o grupo em caso de vitória. “Fizemos as contas e vai dar algo em torno de R$ 500 mil por cota. Já ajuda bastante, não é mesmo?”, pontua.

Além da aposta combinada de 18 números que custou R$ 92,8 mil, o grupo fez outras cinco apostas. A maior delas, de R$ 15 mil em uma combinação de 14 números.

Aposta combinada de nove números, de R$ 420;

Aposta combinada de 10 número, de R$ 1.050;

Aposta combinada de 11 números, de R$ 2.310;

Aposta combinada de 12 números, de R$ 4.620.

Carlos Eduardo revela que começou a prática de organizar o bolão em 2020 e, desde então, ele não para de crescer ano a ano.

“Convidei alguns amigos e fui adicionando no grupo. Arrecadamos cerca de R$ 20 mil na primeira vez. Percebi que o pessoal gostava, no ano seguinte fizemos de novo. Começaram a perguntar ‘deixa eu entrar no grupo’”, conta.

No último ano, o grupo acertou a quadra, o suficiente para animar ainda mais os participantes: “Esse ano vai”, decreta Carlos.

Mega da Virada

Com um prêmio de R$ 570 milhões, o maior da história, as apostas para a Mega da Virada estão abertas desde o dia 13 de novembro, e podem ser feitas até as 17h deste domingo (31). O sorteio será realizado também hoje (31), às 20h. (G1 Marília)