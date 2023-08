Groenlândia: conheça o campeonato nacional mais curto do mundo 

Liga dura apenas uma semana, devido ao clima, e jogos são disputados em meio a paisagem exótica.

Começou nesta quinta-feira o Campeonato Groenlandês, a liga nacional de futebol mais curta do mundo. O torneio dura menos de uma semana, devido às condições climáticas no país. Em 2023, terminará no dia 15 de agosto, próxima terça-feira. Assim com a duração, a paisagem do campeonato é diferente: os jogos são disputados em meio a icebergs, proporcionando uma vista nada parecida com as principais ligas do mundo.

Como funciona?

Há grande dificuldade de transporte entre as cidades na Groenlândia. Como as distâncias são grandes, os times disputam eliminatórias em suas regiões. Os melhores se classificam para o campeonato, que é disputado em local único, que varia a cada ano.

Em 2023, o torneio será disputado na cidade de Qaqortog, sede do Kissaviarsuk 1933, o clube mais antigo da Groenlândia.

O formato de disputa é simples: os seis times deste ano se enfrentarão em turno único. Os dois melhores farão a final para decidir o campeão.

Neste ano, dois clubes desistiram da disputa: o Nagdlunguaq-48, atual campeão, e o SAK. Este último não vai jogar o torneio por um motivo peculiar: parte dos jogadores do time estarão ausentes em uma expedição de caça.

A Federação da Groenlândia não é filiada à Fifa. Politicamente, o país é ligado à Dinamarca. Há, inclusive, uma petição para que os principais times da ilha disputem a liga dinamarquesa.

Os times do Campeonato Groenlandês 2023:

B-67 Nuuk (Nuuk)

Ekaluk-54 (Eqaluk)

Nagtoralik-45 (Paamiut)

Kissaviarsuk-33 (Qaqortog)

Godhavn-44 (Qeqertarsuaq)

Inuit Timersoqatigiiffiat-79 (Nuuk)

Os maiores campeões do Campeonato Groenlandês:

B-67 Nuuk – 13 títulos

Nagdlunguaq-48 – 12

Kissaviarsuk-33 – 8

Nuuk IL – 6

Gronlands Seminarius Sportklub – 5

Tupilak-41 – 3

Kugsak-45 e Godhavn-44 – 2

*Com informações do ge