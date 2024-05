Gripe: Secretaria da Saúde amplia vacinação para toda a população acima de 6 meses 

Doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Toda a população de Votuporanga com idade acima de 6 meses que ainda não tenha se imunizado contra a Gripe já pode tomar a vacina em Votuporanga. Nesta segunda-feira (2.mai), a Secretaria Municipal da Saúde ampliou a campanha de vacinação, após receber orientação oficial do Ministério da Saúde. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

A vacina é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a doença e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento dos casos, as internações e o número de óbitos, além de diminuir também a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

A campanha, neste ano, foi antecipada, iniciou no dia 25 de março e segue até o dia 31 de maio. Além do imunizante contra a gripe, estão disponíveis nas unidades as outras doses que compõem o calendário de vacinação. Uma ótima oportunidade para manter o cartão de vacina atualizado.