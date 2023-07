Grêmio recua em negociação para recontratar Luan, do Corinthians 

Clube gaúcho pesa falta de ritmo do ex-camisa 7 e prioriza reforços que estejam prontos para atuar.

O Grêmio deu um passo atrás e esfriou a negociação para recontratar Luan, do Corinthians. Um dos principais motivos para o recuo tricolor é o longo tempo de inatividade do rio-pretense, ex-camisa 7, que está encostado no clube paulista.

Conforme apurado, o clube gaúcho decidiu que a prioridade para contratações nesta janela são de jogadores que tenham condições de desembarcar em Porto Alegre e jogar, sem tempo para adaptação ou para pegar ritmo de jogo.

Luan, ao contrário, precisaria de um período para entrar na forma física ideal. O meia-atacante não entra em campo desde novembro do ano passado, quando esteve emprestado ao Santos. O jogador está afastado no Corinthians e sequer treina com os companheiros.

Nos bastidores do Grêmio, houve uma mudança de tom sobre o assunto. No início da semana, o clube gaúcho e o estafe de Luan estavam praticamente acertados. A parte do jogador ficou de negociar a saída do Corinthians para que o negócio fosse concretizado. Mas não houve evolução de lá para cá.

Desde que o técnico Renato Portaluppi revelou o interesse no retorno do jogador, Luan se empolgou com a possibilidade e chegou a ligar para o comandante gremista. Um vídeo de anúncio já estava sendo produzido pela sua equipe para ser divulgado nas redes sociais do jogador. Procurado, o estafe de Luan não quis se manifestar.

Luan tem valores a receber do Corinthians, e seu representante estava tentando negociar a rescisão de contrato. O vínculo com o Timão vai até o final desse ano. O presidente do Corinthians disse nesta semana que não iria emprestá-lo.

“Luan é atleta do Corinthians, tem contrato até 31 de dezembro, segue treinando. A gente aguarda algumas possibilidades. Por enquanto, existe esse interesse do Grêmio, mas é público, não diretamente ao Corinthians. Eles vêm conversando com o empresário do jogador, e a gente aguarda para nos próximos dias dar uma solução para esse caso. O Corinthians não tem intenção de emprestar o jogador nesse momento, qualquer transferência teria que ser em definitivo”, afirmou Duilio Monteiro Alves.

Até o momento, o Grêmio só anunciou a contratação de Iturbe nesta janela de transferências. O clube gaúcho tem enfrentado dificuldade no mercado por conta da situação financeira. O clube mira atletas que possam chegar por empréstimo ou que estão em final de contrato.

Próximo compromisso

O Corinthians volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde tem o confronto direto contra o Bahia, no sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada.