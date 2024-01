Grêmio Prudente pede anulação de jogo perdido após 6ª troca: “resguardo da lisura” 

Depois de a Federação Paulista de Futebol falar resumidamente dos próximos passos, Carcará emite nota oficial e ressalta princípios, além da “letra da lei”

Pouco depois de a Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestar, ainda que timidamente, sobre os próximos passos, o Grêmio Prudente emitiu nota oficial e se posicionou, no mesmo sentido, em relação às polêmicas ocorridas na partida contra o Catanduva, quando o rival fez seis trocas. Desta vez, houve apelo maior voltado a princípios por trás da “letra da lei”.

Na noite desta segunda-feira (29.jan), por meio da assessoria de imprensa do clube, o Carcará voltou a mencionar a expectativa pela anulação da partida. Logo após o apito final, ainda no Prudentão, o presidente gremista, André Luís Garcia, já havia lançado tal expectativa.

Nestes desdobramentos, os gremistas falaram em “resguardo da lisura da competição” e, também, em “acolhimento para o bem do esporte”. Abaixo, confira trechos da nota emitida pelo Grêmio Prudente e repassada a meios de comunicação e publicada nas redes sociais.

“Diante dos fatos ocorridos no jogo do último sábado (27), de conhecimento público e amplamente divulgados pela imprensa, o Grêmio Prudente informa que por meio do seu departamento jurídico adotou as medidas necessárias objetivando a anulação da partida.

O clube endereçou ao Tribunal de Justiça Desportiva, um requerimento de impugnação, nos termos permitidos pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em relação ao qual aguardará acolhimento para o bem do esporte e resguardo da lisura da competição.

Confiantes de que, por justo, as decisões acertadas serão tomadas pelas autoridades competentes, enquanto o procedimento impugnatório se desenrola dentro dos prazos legais.

O Grêmio Prudente segue trabalhando com foco na partida desta quarta-feira (31), às 19h30, contra o Marília, no Prudentão.

Contamos com o apoio do nosso torcedor para alcançar os objetivos traçados para a temporada 2024” – trouxe a parte principal da nota.

Perguntados os prazos para os procedimentos seguintes, além de possíveis desfechos, a FPF se limitou a explicar que os episódios serão analisados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

Entenda o caso

O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP) deve analisar o caso das seis substituições promovidas pelo Catanduva na vitória da equipe sobre o Grêmio Prudente, pela Séria A3 do Campeonato Paulista, no último sábado.

A irregularidade foi relatada pelo árbitro do jogo, Vinícius Bettio, na súmula. A sexta alteração – uma além do que permite a regra do futebol – no time do Santo aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando Nathan entrou no lugar de Pedro na equipe visitante.

O Catanduva tinha apenas mais uma substituição a fazer, mas o técnico Ivan Canela fez duas alterações simultâneas, sendo a quinta delas a entrada do experiente Thiago Ribeiro, que viria a marcar o gol da vitória dois minutos depois.

Apesar de ter sido registrada como a quinta troca, o atacante que fez o gol foi o sexto e último reserva a entrar em campo.

Embora a irregularidade tenha sido registada na súmula, ela não foi notada pela equipe de arbitragem no decorrer da partida.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), o caso agora será analisado pelo tribunal. Entre as possibilidades está a anulação do jogo.