Grávida fica ferida em acidente entre carros na Rodovia Péricles Bellini

Colisão ocorreu no trevo da Coacavo, na manhã deste sábado (9); vítima foi socorrida com ferimentos leves e seu estado de saúde é considerado estável.

Um acidente envolvendo dois carros na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no trevo da Coacavo, deixou uma grávida de 28 anos ferida na manhã deste sábado (9), em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, a mulher estava no VW/Gol, com placas de Votuporanga, e teria tentado cruzar a pista, no trevo, quando foi atingida na lateral por um GM/Vectra, com placas de Santa Bárbara d’Oeste/SP, que seguia sentido Votuporanga/Nhandeara/SP.

Com o impacto, a jovem sofreu ferimentos leves e foi socorrida para atendimento médico na Santa Casa de Votuporanga, em nota o centro médico informou que “C.E.E.N., passou por atendimento e seu estado de saúde é estável”.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

