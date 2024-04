Grávida e criança em bicicleta elétrica são atropeladas por ônibus escolar em General Salgado 

Acidente ocorreu na Avenida Domenico Ráo. Mãe e menino foram socorridos e levados para Santa Casa de Votuporanga; criança sofreu ferimento na cabeça.

Uma jovem de 18 anos, grávida de sete meses, e o filho dela, de quatro anos, em uma bicicleta elétrica foram atropelados por um micro-ônibus escolar em General Salgado/SP. O acidente ocorreu nesta terça-feira (23.abr), na Avenida Domenico Ráo.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção, na direção do veículo automotor, a mulher avançou sobre a sinalização de “PARE” e bateu na lateral do veículo.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Pela imagem é possível ver que, após o impacto, as vítimas caíram no chão. Em seguida, o motorista de 55 anos, parou o micro-ônibus para prestar socorro. Ele não ficou ferido.

Ainda conforme o B.O., a mãe e a criança foram socorridas e levadas para Santa Casa de Votuporanga/SP. O menino sofreu um ferimento na cabeça.

Devido à gravidade, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP, onde permanecem internadas.

A Prefeitura de General Salgado confirmou a ocorrência e disse que o acidente foi causado porque a ciclista não respeitou a sinalização e cruzou em alta velocidade na frente do veículo. Não havia passageiros no coletivo.

*Com informações do g1