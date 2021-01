GRAVADO em Votuporanga – Lançado vídeo clipe onde Luan Santana presta homenagem aos caminhoneiros  – ASSISTA aqui

O público já pode acompanhar em primeira mão o lançamento da canção Armadura de Um Guerreiro –

O cantor Luan Santana e Marcelo Facchini, resolveram se unir para prestar uma homenagem aos caminhoneiros do Brasil.

Lançada nesta terça-feira (12/1), às 23h59, a canção Armadura de Um Guerreiro. Na letra, escrita pelo próprio Luan Santana e Matheus Marcolino, ele conta histórias de fé, de família e a da paixão pela estrada, sentimentos latentes de um caminhoneiro.

Para valorizar a iniciativa, o hit ganhou um videoclipe, gravado em Votuporanga, sob direção e concepção de Bruno Vaz. O resultado está no canal oficial do projeto “Heróis da Estrada”, no YouTube.

O encontro de Luan com Facchini foi também transformado em um webdocumentário com 4 episódios, sendo um deles o videoclipe de “Armadura de um Guerreiro”.

“É uma grande honra poder participar desta linda homenagem aos motoristas de caminhões. Nesta pandemia, ficou latente a importância vital dos caminhoneiros na nossa economia e na vida de cada um de nós. Sem eles, tudo para. Este projeto é essencial para a valorização deste profissional, que, infelizmente sofre tanto diariamente”, analisa Luan Santana.

Com roteiro e direção de vídeo de Daniel Mazzochi, o documentário conta a história de três personagens distintos que se encontram na estrada e vão mostrar os desafios diários de um caminhoneiro, a superação de um empresário que reaprendeu o sentido da vida após um acidente na rodovia, e um artista que passa a maior parte do tempo na estrada, levando entretenimento a todo o país.

A primeira história a ser contada é a de Maurício Roberto de Almeida, conhecido como Maurição, o caminhoneiro que praticamente nasceu na boleia do caminhão; já a segunda traz no enredo Marcelo Facchini, um dos diretores da empresa da família Facchini, que atua com implementos rodoviários e é líder de mercado no seguimento de transporte. Foi através do sonho do avô, há 70 anos, que tudo começou.

Para finalizar o documentário, Luan Santana traz referências da música, exibindo a intensa atuação de um artista na estrada. Com mais de 10 anos de carreira, ele já esteve em todos os cantos do país, sempre carregando na bagagem a diversidade de um Brasil que ouve todos os ritmos e habita cenários tão distintos, do sertão alagoano ao grande centro urbano de São Paulo.