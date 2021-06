GP do Brasil inicia pré-venda de ingressos nesta sexta-feira 

Edição 2021 da prova da F1 está prevista para 7 de novembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo; organização garante que entradas valerão para 2022 caso corrida não seja realizada.

Ausente do calendário 2020 da Fórmula 1 devido à pandemia do coronavírus, o GP do Brasil voltou ao calendário da categoria nessa temporada e abre, nesta sexta-feira (18) a partir das 19h, a pré-venda do primeiro lote de entradas para a etapa, que está prevista para ocorrer entre os dias 5 e 7 de novembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O valor dos ingressos varia entre R$ 650 e R$ 12.800. A pré-venda será destinada para clientes cadastrados que já estiveram presentes em outras edições da corrida. A partir do dia 22, próxima terça-feira, um novo lote será disponibilizado para os cadastrados em uma lista de espera no site oficial da prova. A venda para o público geral começa em 25 de junho.

No fim do ano passado, a F1 renovou o contrato da prova no circuito paulista até 2025. De acordo com a organizadora da etapa, além dos mesmos setores de arquibancada dos anos anteriores, a corrida ganhará mais uma área VIP, chamada de Grand Prix Club.

A organização ressalta ainda que, devido à crise sanitária, a capacidade de público será reduzida – na última edição do GP, 152 mil espectadores estiveram presentes. Além disso, na impossibilidade da realização da corrida em 2021, os ingressos comprados serão válidos para a prova de 2022.

*Com informações do globoesporte