GP da Áustria: Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no segundo treino

Em sessão com teste de novos pneus traseiros para o GP da Inglaterra, Bottas ficou com o segundo lugar e Verstappen completou três primeiras colocações.

A Mercedes respondeu a rival RBR e colocou sua dupla de pilotos na frente no segundo treino livre do GP da Áustria, nesta sexta-feira (2). Com 1m04s523, Lewis Hamilton foi o mais rápido do dia – apesar de um ligeiro erro que o levou pra brita nos minutos finais, com a chegada da chuva no Circuito de Spielberg. Seu companheiro Valtteri Bottas vem em segundo lugar; Max Verstappen, mais rápido do primeiro treino, ficou em terceiro, a 0s2 do heptacampeão.

O holandês da RBR foi quem apresentou o melhor desempenho na primeira metade da sessão, que também serviu para os testes preliminares de um novo pneu traseiro mais firme, desenvolvido em resposta aos estouros de Verstappen e Lance Stroll no GP do Azerbaijão – que serão introduzidos no GP da Inglaterra, em 18 de julho. Porém, a dupla da Mercedes encontrou performance superior a da rival ao adotar os pneus macios.

Colega de Verstappen na RBR, Sergio Pérez aparece na 11ª colocação. Os cinco primeiros lugares são completados por Lance Stroll e Sebastian Vettel, da Aston Martin. Segundo e terceiros colocados no primeiro treino livre, Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, ficaram apenas com a 16ª e a 13ª posições na última sessão do dia.

Novidade

As dez equipes receberam dois conjuntos de um protótipo de pneus traseiros a serem testados para a introdução no GP da Inglaterra. Os novos pneus prometem ser mais rígidos, e foram desenvolvidos para evitar episódios como os da etapa no Azerbaijão, quando Max Verstappen perdeu a chance da vitória ao bater o carro nas últimas voltas, depois de sofrer com um estouro; o mesmo acontecendo com Lance Stroll, algumas posições abaixo.

O uso dos novos pneus em Silverstone, entretanto, depende das informações coletadas após os primeiros testes neste fim de semana na Áustria e também da aprovação das equipes. Vale lembrar que a etapa de 2020 da prova britânica (cuja pista exige muito dos conjuntos) também teve problemas semelhantes aos de Baku, com Hamilton garantindo a vitória com apenas três pneus funcionais.

Congestionamento

O tráfego na pista foi alvo de reclamação de alguns pilotos – incluindo Fernando Alonso, que esbravejou no rádio sobre Kimi Raikkonen, e Yuki Tsunoda, mas o trânsito não chegou a ter grandes consequências sobre o treino.

Mais alguns erros

Outros pequenos incidentes também marcaram o segundo treino livre no Circuito de Spielberg. Alonso, Pierre Gasly, Bottas e Verstappen escaparam ligeiramente da pista. Mick Schumacher “completou” o dia da Haas – que já havia protagonizado outro lance com Nikita Mazepin no primeiro treino – e rodou nos 15 minutos finais da sessão. No final, também foi a vez de Hamilton atravessar a brita na curva 4, mas sem prejuízo ao carro.

Charles Leclerc, da Ferrari, também errou e quase rodou na curva 9. Apesar do susto, o monegasco conseguiu impedir o carro de deslizar até a brita. No final do treino, Lando Norris, da McLaren, acabou parando na grama na curva 1.

Os pilotos retornam à pista neste sábado, às 7h, para o terceiro e último treino livre do GP da Áustria.

*Com informações do globoesporte