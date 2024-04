Governo Lula recria DPVAT com novo nome e imposto volta a ser obrigatório

Por que o DPVAT vai voltar e quando?

A Caixa Econômica Federal, banco estatal que administra os recursos do seguro, suspendeu os pagamentos de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito registrados após 14 de novembro de 2023 por escassez de fundos.

O valor do SPVAT – que ainda será definido por meio de decreto do presidente Lula – deverá ser incluído no Licenciamento 2024, como era feito até 2020. Ou seja, os proprietários pagarão o seguro e o Licenciamento em um único boleto. Em São Paulo, por exemplo, o cronograma para o pagamento começa em 1o de julho e se estende até dezembro.

*Com informações do Jornal do Carro